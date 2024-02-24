ایتالیا راهی فینال شد/ بلاروس حریف ایران در رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات امروز برگزار شد و تیم‌های ملی ایتالیا و بلاروس به مصاف هم رفتند.

این دیدار در وقت‌های قانونی و وقت‌های اضافه با تساوی ۳ به ۳ به پایان رسید و در ضربات پنالتی این تیم ایتالیا بود که موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ حریف خود را شکست دهد و به دیدار نهایی راه پیدا کند.

در دیدار نهایی این مسابقات ایتالیا به مصاف برزیل خواهد رفت و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم در بازی رده بندی با بلاروس دیدار خواهد کرد.

پیش از این دیدار، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر ۲ از برزیل شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند.