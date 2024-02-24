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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی- امارات

ایتالیا راهی فینال شد/ بلاروس حریف ایران در رده بندی

ایتالیا راهی فینال شد/ بلاروس حریف ایران در رده بندی

تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا با برتری برابر بلاروس به دیدار نهایی جام جهانی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات امروز برگزار شد و تیم‌های ملی ایتالیا و بلاروس به مصاف هم رفتند.

این دیدار در وقت‌های قانونی و وقت‌های اضافه با تساوی ۳ به ۳ به پایان رسید و در ضربات پنالتی این تیم ایتالیا بود که موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ حریف خود را شکست دهد و به دیدار نهایی راه پیدا کند.

در دیدار نهایی این مسابقات ایتالیا به مصاف برزیل خواهد رفت و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم در بازی رده بندی با بلاروس دیدار خواهد کرد.

پیش از این دیدار، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر ۲ از برزیل شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند.

کد مطلب 6036517

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