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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

فرماندار شهرستان لنده:

مهمترین اصل انتخابات مشارکت مردمی است

مهمترین اصل انتخابات مشارکت مردمی است

یاسوج- فرماندار شهرستان لنده گفت: مهمترین اصل انتخابات مشارکت مردمی است و انتخابات تعیین سرنوشت و حق مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش عصر یکشنبه در نشست با هیئت نظارت شهرستان افزود: همه باید برای مشارکت بالا در انتخابات تلاش کنیم.

وی بیان داشت:، برای مشارکت حداکثری و گسترده مردم در این میدان همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات قانون‌مند و سالم مهم فراهم شده است.

دانش تصریح کرد: دوره‌های آموزشی عوامل اجرایی انتخابات این شهرستان از یک ماه قبل از آموزش عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و کاربران انجام شد و آمادگی همه جانبه برای برگزاری انتخاباتی حماسه‌ای و پرشور را داریم و آموزش عوامل اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای توانمندی نیروها و آگاهی به قوانین برگزار شد.

کد مطلب 6037186

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