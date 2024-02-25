مهمترین اصل انتخابات مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش عصر یکشنبه در نشست با هیئت نظارت شهرستان افزود: همه باید برای مشارکت بالا در انتخابات تلاش کنیم.

وی بیان داشت:، برای مشارکت حداکثری و گسترده مردم در این میدان همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات قانون‌مند و سالم مهم فراهم شده است.

دانش تصریح کرد: دوره‌های آموزشی عوامل اجرایی انتخابات این شهرستان از یک ماه قبل از آموزش عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و کاربران انجام شد و آمادگی همه جانبه برای برگزاری انتخاباتی حماسه‌ای و پرشور را داریم و آموزش عوامل اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای توانمندی نیروها و آگاهی به قوانین برگزار شد.