کشف یک تن و ۴۶۳ کیلو موادمخدر در مرزهای بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشراف اطلاعاتی در مرزهای حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را در یک خانه در روستای مرزی دپو و قصد انتقال آنها به داخل کشور را دارند.

وی ادامه داد: مأموران پس از اخذ مجوز قضائی با رعایت حقوق شهروندی وارد منزل شده و در بررسی از خانه و خودروی ۴۰۵ پارک شده در پارکینگ، موفق شدند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر شامل یک تن و ۴۶۳ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اینکه قاچاقچیان قبل از حضور مرزبانان از محل متواری شدند اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

سردار گودرزی ضمن قدردانی از همکاری خوب مرزنشینان با مرزبانان در شناسایی و کشف جرایم، خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن، گفت: با توجه به حضور و اشراف کامل مرزبانان در جای جای نقاط حوزه ساحل و دریا و افزایش ضریب هوشیاری مرزبانان در شناسایی و کشف جرایم، سوداگران مرگ در امان نخواهند بود و برابر قانون و با قاطعیت با آنان برخورد می‌شود.