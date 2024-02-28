به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری المیادین ادامه سیاست نفاق آمریکا در خصوص تجاوز به غزه را محکوم و تاکید کرد که اگر آمریکا از حمایت نظامی و تسلیحاتی از رژیم اشغالگر دست بردارد، اسرائیل حتی یک ساعت قادر به ادامه جنگ نخواهد بود.

وی در این گفت و گو تاکید کرد که عملکرد سازمان ملل در خصوص تحولات غزه و کرانه باختری غیر قابل قبول است و شورای امنیت نیز به مسوولیت‌های خود در قبال استفاده قلدرمآبانه آمریکا از حق وتو عمل نکرده است.

وزیر خارجه کشورمان ابراز داشت که مسؤولان ارشد سازمان ملل متحد که چند ماه قبل نسبت به کشته شدن یک دختر ایرانی جار و جنجال راه انداخته بودند، حالا نسبت به جنگ و نسل‌کشی و تجاوز به حقوق بشر در غزه سکوت کرده‌اند و کمیته حقیقت یاب تشکیل نمی‌دهند.

امیر عبداللهیان گفت که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برخی اقدامات مفید را انجام داده است، اما در عین حال تاکنون نتوانسته از طریق سازوکارهای موجود در سازمان ملل هیچ کمک مؤثر و واقعی به ساکنان غزه کند.

وی ابراز امیدواری کرد که قضات دیوان بین‌المللی دادگستری حکم خود را در خصوص شکایت کشور آفریقای جنوبی علیه اسرائیل طی روزهای آینده صادر کند تا این حکم به پایه و اساسی برای تمامی مؤسسات وابسته به سازمان ملل از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر تبدیل شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اقدام آفریقای جنوبی در شکایت ضد رژیم صهیونیستی را عملی شجاعانه برای تحقق عدالت خواند و تصریح کرد که ایران در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای و حقوقی با قدرت از این اقدام حمایت می‌کند، البته موضع ایران این است که هیچ شبهه‌ای را در خصوص به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام ندهد.

وی ابراز داشت که رژیم صهیونیستی هیچ یک از اهداف اعلام شده خود در جنگ را محقق نکرده و نتوانسته حماس را ریشه کن یا خلع سلاح کند یا یحیی السنوار رئیس حماس در غزه را اسیر کند یا موقعیت اسرای صهیونیستی را شناسایی و آنها را آزاد کند. این در حالی است که جنگ و موشک باران و نسل کشی در غزه همچنان ادامه دارد.

امیر عبداللهیان گفت که به برخی کشورهای منطقه‌ای که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند، توضیح داده است که اراضی این کشورهای اسلامی به مکانی برای حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی برای کشتار بیشتر فلسطینیان تبدیل شده است، چرا که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی که ایران به دست آورده، نشان می‌دهد که عملیات ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تل‌آویو از طریق تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌های جنگی این کشور صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه نتانیاهو به دنبال گسترش دامنه جنگ و وارد کردن آمریکا در آن است، تصریح کرد که وی به این ترتیب می‌خواهد به حمایت فراگیر آمریکا دست پیدا کند.

وزیر خارجه ایران ادامه داد که آمریکایی‌ها اراده لازم برای توقف جنگ را ندارند، اما در عین حال پیام‌هایی مخابره کرده و مدعی عدم تمایل به توسعه دامنه جنگ می‌شوند، چرا که مخاطرات توسعه دامنه جنگ را می‌دانند، با این وجود آنها از طریق تجاوز به یمن با همکاری انگلیس، خود اقدام به گسترش جنگ در منطقه می‌کنند.