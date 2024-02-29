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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

فرماندار ایجرود:

تمهیدات برای رأی‌گیری در مناطق صعب‌العبور ایجرود اندیشیده شده است

تمهیدات برای رأی‌گیری در مناطق صعب‌العبور ایجرود اندیشیده شده است

زنجان-فرماندار ایجرود گفت: ۴۴ شعبه اخذ رأی در شهرستان ایجرود پیش‌بینی شده که ۱۰ شعبه برای مناطق صعب‌العبور است.

روح‌الله جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل شهرستان ایجرود برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفندماه خبر داد و گفت: در این شهرستان ۴۴ شعبه اخذ رأی مستقر خواهد شد که ۳۰ شعبه مربوط به بخش مرکزی و ۱۴ شعبه مربوط به بخش حلب است.

وی با بیان اینکه ۳۰ شعبه سیار و ۱۴ شعبه ثابت در این شهرستان پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: از مجموع صندوق‌ها، پنج شعبه شهری و ۳۹ شعبه روستایی است و تمهیدات لازم اندیشیده شده تا همه مردم بتوانند آرای خود را به صندوق بیندازند.

فرماندار شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ نفر در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان دخیل هستند، ابراز کرد: نیروهای مختلف برای اقداماتی همچون احراز هویت، نظارت، بازرسی، رانندگان، تدارکات و سایر موارد سازماندهی شدند.

وی تصریح کرد: همه اقلام انتخاباتی تهیه و تقسیم‌بندی‌های لازم انجام شده تا در روز جمعه شاهد برگزاری انتخابات باشکوه برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باشیم.

جعفری با اشاره به اینکه ۱۰ شعبه مربوط به مناطق صعب‌العبور است، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم اتخاذ شده و اکیپ‌های راهداری مستقر شدند تا با استفاده از خودروهای کمک‌دار صندوق‌ها در مناطق مختلف مستقر شوند و مردم هیچ منطقه‌ای از مشارکت در انتخابات محروم نماند.

وی تعداد نامزدهای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود را ۲۷ نفر برشمرد و افزود: امسال ۱۵۰۰ رأی‌اولی داریم که برای نخستین بار در تعیین سرنوشت کشور خود سهیم خواهند شد.

فرماندار ایجرود یادآور شد: زیرساخت‌های لازم فراهم شده و سه روز قبل پیکربندی دستگاه‌های احراز هویت انجام شده تا انتخابات در موعد مقرر آغاز شود.

کد مطلب 6041309

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