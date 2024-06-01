آرامش در هفت تپه باتصمیم شجاعانه رئیسی/کارگران را به اسم می شناخت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- معصومه مجدم: نیشکر هفت تپه قدیمی‌ترین و بهترین کشت و صنعت نیشکری ایران بود که به دلایل مختلف از جمله واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سال ۹۴ به حاشیه رانده شد و به دلیل سوء‌مدیریت‌ها در چند سال گذشته وضعیت نامناسبی پیدا کرد و در آستانه فروپاشی و ورشکستی قرار گرفت؛ همچنین بدهی فراوان به کارگران این شرکت پرداخت نشده بود و این مساله باعث اعتراض گسترده کارگران شد.

از سوی دیگر فردی که مجتمع به او واگذار شده بود، اهلیت و صلاحیت نداشت و یک ابرمتهم ارزی بود که با رانت این مجموعه را تملک کرده بود. در این شرایط بغرنج قوه قضائیه به ریاست آیت الله رئیسی به همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس پای کار حل این مشکلات آمدند و پس از کش و قوس‌های فراوان، مالکیت هفت‌تپه خلع ید شد.

نتیجه این توجه و پیگیری‌ها، افزایش قابل توجه تولید و بهبود وضعیت مالی شرکت بود، اقدامی که نه تنها برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها بلکه برای اقتصاد کشور هم پیامدهای مثبت و اثرگذاری به همراه داشت.

اکنون با شهادت آیت الله رئیسی، کارگران هفته به پاس مجاهدت‌های مستمر و خالصانه سیدالشهدای خدمت آیت الله رئیسی برای او مراسم سوگواره‌ای به پا کردند.

تصمیم شجاعانه آیت الله رئیسی

علیرضا دورباشی زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این مراسم اظهار کرد: همه از مشکلاتی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۹ و در دوران تصدی بخش خصوصی در شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمد آگاه هستند.

وی تصریح کرد: به دستور ریاست قوه قضائیه وقت حضرت آیت الله رئیسی، دستور خلع بخش خصوصی از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صادر شد، همچنین با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مهرماه ۱۴۰۰ و با مصوبه سران سه قوه، مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شکل پیمان مدیریت برای سه ماه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار می‌شود که هنوز قطعی نشده و با همان روند ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: اینکه بخش خصوصی از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خلع ید شود، تصمیم بسیار شجاعانه و قاطعی بود.

محمد خنیفر یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به پاس گرامیداشت خدماتی که شهید بزرگوار آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه انجام داده‌اند، مراسمی توسط کارگران هفت تپه برگزار شد، کارگران هفت تپه هیچگاه فراموش نمی‌کنند که این شهید بزرگوار برای این شرکت چه کارهایی انجام داده است.

رئیسی به همه قول‌های داده شده عمل کرد

این فعال کارگری هفت تپه بیان کرد: چندین روستا و شهر حوالی شرکت هفت تپه قرار دارند که معیشت مردم آن از طریق این شرکت است.

وی با بیان اینکه شهید آیت الله رئیسی هم در زمان تصدی خودش در قوه قضائیه و هم در زمان ریاست جمهوری خدمات بسیار ارزنده‌ای را برای هفت تپه انجام داد، اظهار کرد: وی به همه قول‌هایی که داد، عمل کرد که از جمله آنها می‌توان به مختومه کردن پرونده‌های قضائی تشکیل شده برای کارگران هفت تپه، به جریان انداختن پرونده کارفرمای قبلی، محکومیت وی و فاش کردن فساد ارزی‌اش برای مردم، همچنین خلع ید کارفرمای پیشین شرکت و تحویل شرکت هفت تپه به صنایع جانبی شرکت توسعه نیشکر خوزستان اشاره کرد.

خنیفر ادامه داد: ما کارگران هفت تپه با آقای رئیسی هفت دیدار داشتیم به طوری که ما را به اسم می‌شناخت، آخرین قول وی در آخرین سفرش به خوزستان که اواخر سال گذشته بود و برای افتتاح یکی از شرکت‌های همجوار آمده بودند داده شد، بنده با چندی دیگر از کارگران نزد وی رفتیم و از وی قول گرفتیم که واگذاری قطعی را برای هفت تپه انجام دهد، آیت الله رئیسی قول داد اما با شهادتشان این قول روی زمین ماند که از دولت بعدی انتظار داریم خط مشی این شهید بزرگوار را انجام دهند و واگذاری قطعی شرکت هفت تپه صورت گیرد.

شهید رئیسی به حرف کارگران هفت تپه گوش داد

غلامعلی حمدانی دیگر فعال کارگری شرکت هفته تپه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ما آیت الله رئیسی را در اوج مشکلات هفت تپه که از سمت سازمان خصوصی به صورت غیر کارشناسی واگذار شده بود و پس از ۴ - ۵ سال فلاکت شناختیم، در سال ۹۸ که پرونده هفت تپه در صدر کارهای وی قرار گرفت، آغوش خود را برای ما باز کرد و پای حرف‌هایمان نشست به گونه‌ای که به جرأت می‌گویم اولین مسؤول رده بالای مملکت بود که به حرف کارگران هفت تپه گوش داد.

فعال کارگری هفت تپه گفت: شهید جمهور پرونده کارفرمای خصوصی را به جریان انداخت، در نهایت پس از چندین دیدار با وی در سال ۱۴۰۰ موفق شدیم با کمک آیت الله رئیسی، بخش خصوصی ناکارآمد را خلع ید کنیم و به دنبال آن تاکنون یک آرامش نسبی در این شرکت برقرار شده است.

رئیس جمهور آینده، راه شهید رئیسی را ادامه دهد

حکیم تمیمی دیگر فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از رئیس جمهور آینده انتظار داریم که نسبت به هفت تپه ورود کند و همان راهی را که شهید رئیسی در پیش گرفته بودند، ادامه دهد؛ همچنین شرکت هفت تپه را به توسعه نیشکر واگذار کنند.

تمیمی گفت: امید است همه ما در راه شهید سلیمانی و شهید آیت الله رئیسی قرار بگیریم و به محرومیت زدایی هایی که شهید رئیسی می‌پرداخت، توجه داشته باشیم.

نقش آیت الله رئیسی در احیای شرکت هفت تپه

همچنین محسن صباغی یکی از کارگران شرکت هفته تپه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله رئیسی و هیأت همراه ایشان در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نمازخانه شهید رجایی و دقیقاً در همان مکانی که ایشان یک سال پیش در بین کارگران حاضر شدند، برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مراسم توسط کارگران شرکت هفت تپه و به حمایت مدیریت مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: نقش آیت الله رئیسی در احیا، آزادسازی و پیشرفت شرکت هفت تپه بر هیچکس پوشیده نیست، در زمانی که در قوه قضائیه حضور داشت، نقش مستقیمی در راه اندازی و به جریان انداختن پرونده قضائی بخش خصوص هفت تپه داشت.

صباغی اضافه کرد: در زمانی که در ریاست جمهوری بر منصب بود با تلاش خود باعث شد هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود و الحمدالله امروز که بیش از ۲ سال از واگذاری شرکت می‌گذرد شاهد روند روبه رشد و روزهای خوب هفت تپه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از آنجایی که آینده شغلی شأن به خطر افتاده بود بارها اعتصاب‌هایی داشتند اما با پیگیری آیت الله رئیسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم مشکلات این کارگران حل شد و اکنون همه شهید رئیسی را ناجی خود می‌دانند.

البته پس از گذشت حدود سه سال از خلع ید کارفرمای بخش خصوصی، مالکیت شرکت هفت تپه همچنان تعیین تکلیف نشده و گویا این آخرین قول شهید رئیسی به کارگران هفت تپه بوده است که با شهادت ایشان روی زمین ماند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهان به درجه شهادت نائل شد.