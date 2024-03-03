به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا روز شنبه در انتخابات داخلی و درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سه ایالت میسوری، میشیگان، و آیداهو قاطعانه پیروز شد و «نیکی هیلی» رقیب خود را شکست داد.

ترامپ حمایت تمام ۵۴ نماینده منتخب جمهوری خواه در ایالت میسوری و همچنین ۳۹ نماینده منتخب در ایالت میشیگان را به دست آورد، در انتخابات سه‌شنبه گذشته نیز حمایت ۱۲ نماینده منتخب میشیگان را به دست آورده بود و افزون بر این روز شنبه حمایت تمام ۳۲ نماینده منتخب در ایالت آیداهو را نیز کسب کرد.

با پیروزی روز شنبه ترامپ در این سه ایالت هم‌اکنون در ایالت‌های مختلف آمریکا ۲۴۷ نماینده منتخب از نامزدی او به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کنند در حالی‌که رقیب او یعنی نیکی هیلی تنها حمایت ۲۴ نماینده منتخب را پشت سر خود دارد.

در شرایطی که ۸ ماه به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی ۲۰۲۴ باقی مانده است، نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از کاهش محبوبیت جو بایدن، رییس جمهور کنونی آمریکا در مصاف با دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی وی است.

نظرسنجی مشترکی که اخیراً روزنامه نیویورک‌تایمز با دانشگاه «سیینا» انجام داده و نتایج آن روز شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد شانس «جو بایدن»، رئیس جمهور فعلی آمریکا برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی در مقایسه با رقیب جمهوری‌خواه وی یعنی دونالد ترامپ پایین است.

به گزارش الجزیره، این نظرسنجی که با مشارکت ۹۸۰ نفر اجرا شد، در شرایطی انجام شد که آمریکا برای برگزاری رقابت «سه شنبه بزرگ»، انتخابات مقدماتی در بیش از ۱۰ ایالت آماده می‌شود و پیش بینی‌ها حاکیست که به طور قاطع در رقابت درون حزبی جمهوری خواهان برای کسب نامزدی انتخابات نهایی بر نیکی هیلی، تنها رقیب هم حزبی خود پیروز خواهد شد.

از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی نیویورک‌تایمز، بایدن از نظر حمایت رای‌دهندگان آمریکایی در مقایسه با دونالد ترامپ و نیکی هیلی سفیر سابق در سازمان ملل متحد کمترین شانس را دارد، زیرا هر دوی آنها از او پیشی گرفته‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری امروز برگزار می‌شد، ۴۸ درصد از شرکت‌کنندگان به نفع دونالد ترامپ رأی می‌دهند در حالی که آرای بایدن به ۴۳ درصد خواهد رسید.

هنگام مقایسه جو بایدن و نیکی هیلی، نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به هیلی رأی می‌دهند، در حالی که ۳۵ درصد به بایدن رأی خواهند داد و این ۱۰ درصد بیشتر از سطح حمایت از بایدن است، در مقابل، ۷۷ درصد رأی دادن به دونالد ترامپ را انتخاب کردند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها ۲۴ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن در مسیر درست حرکت می‌کند و ۶۵٪ با سیاست‌های دولت فعلی موافق نیستند و ۱۱٪ گفتند که نمی‌دانند از چه کسی حمایت خواهند کرد همچنی بخش بزرگی از پاسخ دادن خودداری کردند.

این نظرسنجی با شرکت ۹۸۰ نفر از افرادی که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری رأی خود را به صندوق بیاندازند، طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ فوریه انجام شد.

دونالد ترامپ هشدار داده اگر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در قدرت بماند، واشنگتن جنگ جهانی سوم را پیش از شروع خواهد باخت. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پنجم نوامبر برگزار می‌شود و بایدن قصد دارد برای یک دوره جدید ریاست جمهوری نامزد شود و این در حالی است که ترامپ برای کسب حق نامزدی برای حزب جمهوری‌خواه پیشتاز رقابت است.