ترامپ در انتخابات مقدماتی داکوتای شمالی هم پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین آمریکا در ادامه پیروزی‌های خود در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری موفق شد تمام امتیازهای انتخاباتی در ایالت داکوتای شمالی را کسب کند.

به نوشته وب‌سایت «سی‌بی‌اس» دیشب در گردهمایی مقدماتی ایالت داکوتای شمالی دونالد ترامپ موفق شد با کسب ۱۶۳۲ رأی (۸۴ درصد آرا) نیکی هیلی، رقیب خود را شکست دهد و همه ۲۹ امتیاز انتخاباتی را از آن خود کند. نیکی هیلی در این گردهمایی تنها ۲۷۳ رأی (۱۴ درصد آرا) را کسب کرد.

نیکلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد تاکنون توانسته تنها در یک ایالت (واشنگتن‌دی‌سی» ترامپ را شکست دهد. هیلی هفته‌هاست که همواره اعلام کرده است که تا «سه‌شنبه بزرگ» و برگزاری انتخابات مقدماتی درون‌حزبی، همچنان به رقابت با ترامپ ادامه خواهد داد.

در سه‌شنبه بزرگ (۵ مارس) حزب جمهوری‌خواه دست‌کم در ۱۵ ایالت انتخابات درون‌حزبی برای تعیین نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار می‌کنند.