همسر بایدن: ترامپ برای زنان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، همسر رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» را فردی خطرناک برای زنان توصیف کرد.
«جیل بایدن» همسر «جو بایدن» بانوی اول آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل دیدگاهش در مورد سقط جنین تهدیدی برای زنان است.
همسر بایدن تاکید کرد که به همین دلیل باید از بازگشت او به کاخ سفید جلوگیری شود.
جیل بایدن گفت که ترامپ در طول عمر خود، زنان را نابود و موجودیت ما را بی ارزش کرد. بانوی اول آمریکا افزود که او فیزیک و ظاهر زنان را مسخره میکند، به دستاوردهای زنان بیاحترامی میکند، و به تجاوز و آزار میبالد.
به نظر میرسد همسر بایدن در اظهارات خود به پروندههای متعدد رسوایی اخلاقی ترامپ و روابط خارج از چارچوب او اشاره داشته است.
این در حالی است که بایدن در نظرسنجیها همچنان از ترامپ عقب است.
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