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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۱

همسر بایدن: ترامپ برای زنان خطرناک است

همسر بایدن: ترامپ برای زنان خطرناک است

همسر رییس جمهور آمریکا معتقد است که «دونالد ترامپ» به دلیل دیدگاه خطرناکی که نسبت به زنان دارد، نباید به کاخ سفید بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، همسر رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» را فردی خطرناک برای زنان توصیف کرد.

«جیل بایدن» همسر «جو بایدن» بانوی اول آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل دیدگاهش در مورد سقط جنین تهدیدی برای زنان است.

همسر بایدن تاکید کرد که به همین دلیل باید از بازگشت او به کاخ سفید جلوگیری شود.

جیل بایدن گفت که ترامپ در طول عمر خود، زنان را نابود و موجودیت ما را بی ارزش کرد. بانوی اول آمریکا افزود که او فیزیک و ظاهر زنان را مسخره می‌کند، به دستاوردهای زنان بی‌احترامی می‌کند، و به تجاوز و آزار می‌بالد.

به نظر می‌رسد همسر بایدن در اظهارات خود به پرونده‌های متعدد رسوایی اخلاقی ترامپ و روابط خارج از چارچوب او اشاره داشته است.

این در حالی است که بایدن در نظرسنجی‌ها همچنان از ترامپ عقب است.

کد مطلب 6045138

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    نظرات

    • امید IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      یعنی توی آمریکای به این بزرگی، دو تا آدم درست حسابی تر از ترامپ و بایدن برای ریاست جمهوری پیدا نمیشن؟ یکی اسیر پرونده های مالی و جنسی و اون یکی هم که آلزایمر داره و توی کار خودش مونده!

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