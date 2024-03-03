به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این جنگنده‌ها همچنین محل تجمع شهروندان فلسطینی را در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند. در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه زخمی شدند.

گزارش‌های رسانه‌ای از بمباران هوایی و توپخانه ای شدید شمال خان یونس و منطقه السطر الغربی همزمان با حمله‌های هوایی به جنوب دیرالبلح حکایت دارد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی محله الجنینه را واقع در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند.

همچنین گزارش شده است که هلی کوپترهای نظامی رژیم صهیونیستی از سمت جنوب شرقی دیرالبلح به سمت فلسطینی‌ها تیراندازی کرده است.

خبرنگار الجزیره تاکید کرد که از بامداد امروز تاکنون ده‌ها حمله هوایی علیه منطقه القراره و دیگر بخش‌های شمال شهر خان یونس توسط ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.