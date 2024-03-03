تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رده هشتم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران امروز (یکشنبه ۱۳ اسفند) در بخش تیمی جام جهانی ایتالیا به مصاف حریفان خود رفت.

این تیم پس از استراحت در جدول ۳۲ تیمی، تا جمع هشت تیم برتر مسابقات پیش رفت اما در این مرحله نتیجه رقابت با مجارستان تیم دوم رنکینگ جهانی را واگذار کرد.

بدین ترتیب ملی پوشان ایران دیدارهای خود را برای رده بندی تیم های پنجم تا هشتم مسابقات ادامه دادند. آلمان تیم ششم رنکینگ جهانی حریف اول آنها در این مرحله بود. تیم ملی ایران بعد از شکست برابر این تیم به مصاف رومانی رفت و برابر این تیم شکست خورد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با این عملکرد در رده هشتم جام جهانی ایتالیا ایستاد. عملکرد ایران به این شرح است:

جدول ۳۲ تیمی

* ایران با قرعه استراحت روبرو بود



جدول ۱۶ تیمی

* ایران۴۵ – مصر ۳۹

جدول ۸ تیمی

* ایران ۳۷ – مجارستان ۴۵

رده بندی تیم های پنجم تا هشتم

* ایران ۳۶ - آلمان ۴۵

تعیین جایگاه هفتم و هشتم

* ایران ۴۰ - رومانی ۴۵

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در حالی با کسب جایگاه هشتم به کار خود در جام جهانی ایتالیا پایان داد که ژاپن رقیب آسیایی ایران در کسب سهمیه تیمی المپیک سیزدهم شد. ژاپنی ها بعد از استراحت در جدول ۳۲ تیمی، با شکست برابر رومانی نتوانستند وارد جمع هشت تیم برتر شوند.

ژاپن در رده بندی تیم های نهم تا شانزدهم برابر گرجستان شکست خورد و بدین ترتیب وارد مرحله رده بندی تیم های سیزدهم تا شانزدهم شد. در این مرحله ژاپن ابتدا چین را شکست داد و در ادامه هم با برتری برابر لهستان در رده سیزدهم ایستاد.