به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی انتخاب «شهباز شریف» به عنوان نخست‌وزیر جدید دولت اسلام آباد با اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی این کشور را تبریک گفت.

در پیام سفیر ایران آمده است: صمیمانه انتخاب «شهباز شریف» به‌عنوان بیست و چهارمین نخست‌وزیر پاکستان پس از یک انتخابات موفقیت آمیز در این کشور را تبریک می گویم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای گسترش همه جانبه روابط و همکاری‌های دوجانبه با پاکستان را اعلام می‌کند.

سفیر کشورمان در این پیام همچنین برای پاکستان طی سال‌های آتی آرزوی صلح، امنیت و ثبات کرد.

گفتنی است، «شهباز شریف» از حزب مسلم لیگ نواز پاکستان امروز با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان جدید این کشور برای دومین بار متوالی به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد.

وی در این دوره از نخست وزیری خود نیز ریاست دولت ائتلافی احزاب سیاسی شامل حزب مسلم لیگ نواز، حزب مردم، حزب جنبش متحده قومی، استحکام پاکستان را بر عهده خواهد داشت.