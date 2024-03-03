به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دستاورد دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفهای حضرت فاطمه زهرا (س) اردبیل، اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید به سمت گسترش مهارتآموزی، هنرستانها و دانشکدههای فنی و حرفهای حرکت کند تا نسل آینده بتواند فرصت اشتغال مناسبی را پیدا کنند.
وی تصریح کرد: نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دختر دانشگاه فنی و حرفهای استان اردبیل فرصتی را فراهم کرده تا یکهزار و ۱۰۰ دانشجوی این دانشکده بتوانند توانمندی خود را در معرض دید بگذارند.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: توانمندی این دانشجویان در ۲۰ غرفه به نمایش گذاشته شده تا در رشتههای گرافیک، معماری، طراحی و دوخت لباس، حسابداری، تربیت بدنی و رایانه توانمندی دانشجویان در معرض دید قرار گیرد.
میرجعفریان افزود: ما در دانشکدههای فنی و حرفهای با کمبود فضای خوابگاهی و کارگاهی روبهرو بودیم که قرار شد با مساعدت مسئولان استانی بخش عظیمی از نارساییها برطرف و امکان ادامه تحصیل با آسودگی بیشتر برای دانشجویان رشتههای مهارتی فراهم آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار توسعه فیزیکی فضاهای هنرستانی و دانشکدههای مهارتی، ضرورت دارد تا رشتههای جدید با فناوریهای نوین نیز در این مجموعهها گسترش پیدا کند تا ما بتوانیم شرایط مناسبی را برای تحصیل و ایجاد علاقه بیشتر در دانشجویان فراهم کنیم.
میرجعفریان اضافه کرد: در نظام آموزش و پرورش نیز سعی بر این بوده تا دانشآموزان به هنرستانها و مراکز کار و دانش هدایت شوند تا امکان تحصیل آنها با ارتقای مهارت فراهم آید.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: دانشکده فنی و مهارتی حضرت فاطمه زهرا (س) برای دانشجویان دختر شرایطی مناسب مهیا کرده تا در کنار تحصیل بتوانند ارتقای مهارت خود را با ابزارها و شیوههای نوین داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاورد دانشجویان دختر دانشکدههای فنی و حرفهای اردبیل تا ۱۶ اسفندماه برای بازیدد علاقهمندان دایر است تا زمینه برای حضور مخاطبان بیشتر در این نمایشگاه مهیا شود.
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