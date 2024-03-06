‌نصرالله عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهردر خصوص شکست استقلال برابر مس رفسنجان گفت: دو تیم بازی پر برخوردی از خود به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های زیادی خلق کردند که اگر حسینی و لک آماده نبودند شاهد گل‌های بیشتری در این دیدار بودیم، مس بدون ترس از نام استقلال بازی کرد و مزد شجاعتش را هم گرفت و به مرحله بعد جام حذفی صعود کرد تا امیدوار به قهرمانی باشد، استقلال هم شکست خورد تا بعد از ۱۷ سال در مرحله اول از دور رقابت‌ها کنار برود ضمن اینکه استقلال نسبت به بازی‌های قبل نمایش خوبی نداشت و بد بودنش باعث حذف این تیم شد.

نباید ترکیب تغییر پیدا می‌کرد

وی در خصوص انتقاداتی که از نکونام بخاطر تغییر در ترکیب گرفته شده است گفت: معمولاً تیم‌های که با یک ترکیب نتیجه می‌گیرند دست به تغییر زیاد در ترکیب نمی‌زنند مگر اینکه بازیکن محروم یا مصدوم شود، اما اینکه چرا نکونام به یکباره چند تغییر اساسی در ترکیب خود به وجود آورد را باید خود او پاسخگو باشد، البته تغییرات او همه را متعجب کرد اما اگر صحبت کند و دلایل منطقی برای این کار داشته باشد به طور حتم منتقدان را قانع خواهد کرد، البته شاید با توجه به حریف و آنالیز آنها چنین تغییراتی را انجام داده اما هر چه بود این تغییرات به سود استقلال نبود و این تیم از دور رقابت‌های حذفی کنار رفت. این شکست می‌تواند پل پیروزی برای استقلال باشد و نکونام و همکارانش از این تجربه تلخ استفاده کرده و یک اشتباه را دو بار تکرار نکنند.

سه امتیاز استقلال خوزستان فدای دربی نشود

عبداللهی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر هم نام اهوازی خود گفت: آبی‌های تهرانی بازی سختی خواهند داشت آنها در طول چهار روز مجبور هستند دوبار پرواز کنند و این می‌تواند برای استقلال مشکل ساز شود، ضمن اینکه دربی هم نزدیک است و بازیکنان باید مراقب باشند که کارت نگرفته تا دربی را از دست ندهند، استقلال خوزستان با اضافه شدن چند بازیکن روند رو به رشدی پیدا کرده و توانسته نتایج خوبی کسب کند و این زنگ خطری برای استقلال است که اگر بخواهد مثل دیدار برابر مس رفسنجان اشتباه کند نتیجه را واگذار خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته که بازیکنان مراقب باشند اخطار نگیرند ولی باید محکم بازی کنند تا برنده از زمین خارج شده و صدر نشینی خود را تثبیت کنند، کادر فنی و بازیکنان نباید ۳ امتیاز دیدار برابر استقلال خوزستان را فدای دربی کنند، درست است که دربی برای همه از حساسیت بالایی برخوردار است اما آن دیدار هم سه امتیاز دارد و نباید استقلال خوزستان را فراموش کنیم و از الان تمرکز را روی دربی بگذاریم، برد مقابل استقلال خوزستان هم تیم را به سه امتیاز خواهد رساند و هم آبی پوشان از لحاظ روحی و روانی آماده دربی خواهند شد.

استقلال یک پنالتی زن می‌خواهد

کارشناس فوتبال با ابراز ناراحتی از مصدومیت یامگا گفت: او یکی از بهترین بازیکنان خارجی استقلال است که باید او را بهترین پنالتی فوتبال ایران هم بدانیم اما متأسفانه مصدومیت او ضربه بدی به استقلال زده است و همه آرزوی سلامتی برای او داریم، باید بپذیریم که یامگا تا پایان فصل نیست بنابراین باید یک جانشین خوب برای او در زدن ضربات پنالتی باشد تا استقلال به راحتی پنالتی از دست ندهد، مقابل مس یک پنالتی از دست دادیم و شکست خوردیم بنابراین نکونام هرچه زودتر باید پنالتی زن اول را مشخص کند تا استقلال بیشتر از این متضرر نشوند.

وی در خصوص بیانیه باشگاه بعد از شکست استقلال مقابل مس رفسنجان گفت: بیانیه باشگاه نشان داد که حرفه‌ای عمل کردند و تعامل برقرار شده است، استقلال به آرامش نیاز دارد و با داشتن آرامش می‌تواند موفق باشد، استقلال جام حذفی را از دست داد اما با تعامل، صمیمیت و یکدلی در مجموعه استقلال می‌تواند استقلال را در پایان فصل به قهرمانی برساند.