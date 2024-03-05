بازگشت تلویزیون به ژانر ماورایی/ تیزر «رستگاری» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، مجموعه تلویزیونی «رستگاری» به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی که با شروع ماه رمضان از شبکه دو سیما پخش می‌شود از تولیدات مرکز سیمافیلم است.

ده نمکی برای ساخت این اثر که بازگشت تلویزیون به ژانر ماورایی است از جلوه‌های ویژه جدید بهره برده است. در این اثر هنرمندانی همچون محمود پاک نیت، رضا استادی، پویا امینی، مهدی سلوکی، کاوه سماک باشی، حمیدرضا هدایی، رامین راستاد، نیما شاهرخ شاهی، رضا توکلی، حسن اسدی، محمدرضا رهبری، مالک سراج، افشین سنگ چاپ، رامبد شکرآبی، اکبر رحمتی، محمود مقامی، مختار سائقی، نفیسه روشن، سولماز حصاری، پوراندخت مهیمن، شیوا خسرومهر، پرنیا کربلایی، ساقی زینتی، المیرا ربیعی، عاطفه رحمان پور، حسن قبادی، فریبا ترکاشوند، پریا انوری، ژاله درستکار، مونا افخمی، مهرسا فلاحیان، فرخنده فرمانی زاده، امیر مسیبی و افسر ناصری به ایفای نقش پرداخته اند.

عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مسعود ده نمکی، مجری طرح و تولید: مصطفی سلطانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل سفیدی، سرپرست نویسندگان: حسن وارسته، طراح صحنه: حسین مجد، طراح لباس: ماهرخ سلیمانی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: محمدرضا امامی، دستیار کارگردان: فرید کلهر، برنامه ریز: بهزاد چوپانیان، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، تدوین: الهام عباس زاده، صدابردار: فرزام معاونیان، صداگذار: محمود موسوی نژاد، آهنگساز: بهنام ابطحی، عکاس: امیرمحمد ترکی، تدارکات: محمود دریایی و سعید سریع کار، مشاور و ناظر کیفی: محمدرضا جعفری جلوه.