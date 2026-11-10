به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۲ هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده تنها تیمی است که تاکنون طعم شکست را نچشیده و توانسته رکورد شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند. آبی‌پوشان در شرایطی این مسیر را پشت سر گذاشته‌اند که علاوه بر حضور در رقابت‌های داخلی، در مسابقات آسیایی نیز به میدان می‌روند و با تقویم فشرده و بازی‌های متعددی روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال و فراهم نبودن امکان جذب بازیکنان جدید باعث شده است این تیم بدون تقویت ترکیب خود به کارش ادامه دهد. با این حال، شاگردان بختیاری‌زاده تاکنون نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند و توانسته‌اند در میان فشردگی مسابقات، جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کنند.

اکنون با ایجاد وقفه در رقابت‌های لیگ برتر به دلیل برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل فلسطین و عراق، فرصت مناسبی در اختیار کادر فنی استقلال قرار گرفته است تا بازیکنان را برای ادامه مسابقات آماده کند. این تعطیلی می‌تواند به بختیاری‌زاده و دستیارانش کمک کند تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف تیم در دیدارهای گذشته، روی رفع ایرادها و افزایش آمادگی بازیکنان برای بازی‌های پیش رو تمرکز کنند.

داریوش یزدی کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد آبی‌پوشان در فصل جاری اظهار داشت: استقلال با توجه به مجموعه مشکلاتی که از ابتدای فصل و حتی از فصل گذشته با آن مواجه بود، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. این تیم با پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته روبه‌رو بود و مشکلات دیگری نیز برای تشکیل و تکمیل ترکیب خود داشت؛ به‌طوری که امکان اضافه کردن بازیکن جدید به فهرستش را نداشت. با در نظر گرفتن این شرایط، می‌توان گفت استقلال نتایج قابل قبولی کسب کرده است.

وی افزود: اگر بخواهیم عملکرد استقلال را به تفکیک مسابقات بررسی کنیم، این تیم در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته است؛ هرچند نمی‌توان گفت نتایجش عالی بوده، اما در مجموع قابل قبول بوده است. در مقابل، عملکرد استقلال در رقابت‌های آسیایی بسیار خوب بوده و کسب چندین پیروزی در کنار تنها یک شکست نشان می‌دهد این تیم توانایی حضور در سطح بین‌المللی را دارد. البته برای سایر تیم‌ها نیز احترام قائلیم، اما استقلال نشان داده تیمی است که می‌تواند در مسابقات آسیایی نمایش خوبی داشته باشد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به نقش سهراب بختیاری‌زاده در روند این تیم تصریح کرد: به اعتقاد من، حضور فردی مانند سهراب بختیاری‌زاده در رأس کادر فنی استقلال تأثیرگذار بوده است. او به دلیل تعصبی که نسبت به باشگاه دارد و شناختی که از شرایط استقلال پیدا کرده، توانسته فضای مثبتی در تیم ایجاد کند و آبی‌پوشان را در مسیر مناسبی قرار دهد.

یزدی در ادامه درباره فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق و احتمال حضور بازیکنان بیشتر از استقلال در این فهرست گفت: استقلال همواره بازیکنانی در تیم ملی داشته و در فهرست فعلی نیز این روند ادامه پیدا کرده است. فهرست جدید نسبت به فهرست‌های قبلی تغییراتی داشته و امیر قلعه‌نویی نفرات تازه‌ای را به ترکیب تیم ملی اضافه کرده است. امیدواریم این تصمیم‌ها با برنامه و هدف مشخصی گرفته شده باشد تا تیم ملی بتواند از این رویکرد نتیجه بگیرد.

وی ادامه داد: دعوت از بازیکنان جوان ۱۸ و ۱۹ ساله، اگر بر اساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخصی باشد، قطعاً می‌تواند به تیم ملی کمک کند. در این میان، حضور هفت بازیکن استقلال در فهرست جدید نیز اتفاقی خوشحال‌کننده برای این باشگاه است. البته همیشه پس از اعلام فهرست تیم ملی، اختلاف‌نظرها و سلیقه‌های متفاوتی درباره نفرات دعوت‌شده وجود دارد و برخی معتقدند بازیکنان دیگری نیز می‌توانستند در فهرست باشند یا بعضی از نفرات فعلی دعوت نشوند. با این حال، به نظرم سرمربی تیم ملی و مجموعه کادر فنی او بهترین افراد برای انتخاب بازیکنان هستند و بر اساس تشخیص خود این فهرست را اعلام کرده‌اند.

این کارشناس فوتبال درباره برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل فلسطین و عراق نیز عنوان کرد: برگزاری این دو مسابقه قطعاً اتفاق خوبی است. با توجه به اینکه بازیکنان جدیدی به تیم ملی دعوت شده‌اند، این دیدارها فرصت مناسبی برای ارزیابی آن‌ها خواهد بود. فلسطین و عراق شاید در رده تیم‌های درجه یک آسیا قرار نگیرند، اما تیم‌هایی هستند که می‌توان مقابل آن‌ها به میدان رفت و شرایط بازیکنان را ارزیابی کرد. به‌ویژه در شرایطی که برخی تیم‌ها از برگزاری مسابقه با تیم ملی ایران خودداری می‌کنند، این دو تیم برای انجام بازی تدارکاتی مقابل ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و باید از این فرصت برای آماده‌سازی و شناخت بیشتر نفرات جدید استفاده کرد.

یزدی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به شرایط استقلال، از هواداران این تیم خواست حمایت بیشتری از مجموعه باشگاه داشته باشند و گفت: فکر می‌کنم هواداران باید در شرایط فعلی حمایت خود را از استقلال بیشتر کنند. این تیم کادر فنی جوانی دارد و تعدادی از بازیکنان آن نیز جوان هستند. برخی از این بازیکنان پیش از این در استقلال حضور داشتند، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی فرصت بیشتری برای بازی پیدا کردند و خوشبختانه توانستند از این فرصت استفاده کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند.

وی افزود: به نظرم مجموعه مدیریتی و بازیکنان استقلال باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار بگیرند. در برخی مسابقات اخیر، از جمله دیدار مقابل استقلال خوزستان، شاهد بودیم که تعدادی از بازیکنان در زمین تا حدودی از کنترل خارج شدند و نتوانستند مدیریت مناسبی بر رفتار و شرایط بازی داشته باشند. اگر این موضوع بهتر مدیریت شود، استقلال قطعاً می‌تواند در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب کند. تحقق این موضوع نیز مستلزم آن است که هواداران مانند گذشته و حتی بیشتر از قبل از تیم خود حمایت کنند.