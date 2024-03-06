به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام نوزدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از دوم اسفند آغاز و تا پانزدهم همین ماه ادامه داشت تا ۲۰ اسفندماه تمدید شد.
این دوره از آزمونها در سه مقطع ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل قرآن کریم برگزار و مرحله اول آن، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت همزمان در سراسر کشور برپا میشود.
ثبتنام در این مرحله نیز از طریق سایت تلاوت انجام میشود. مرحله اول این آزمون نیز به صورت کتبی و شامل ترجمه و حسن حفظ است. محلهای برگزاری آزمون نیز در ۹۹ حوزه در سراسر کشور برپا خواهد شد.
زمان برگزاری این آزمون جمعه ۱۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ و هزینه مبلغ ثبتنام آن ۲۲۰ هزار تومان اعلام شده است. این آزمون شرط سنی ندارد و اتباع غیر ایرانی میتوانند در آزمون نیز ثبتنام کنند.
آزمونها نیز در چهار مرحله برپا میشود که مرحله دوم آزمون به صورت شفاهی طی دو نوبت در سال انجام خواهد شد. به کسانی که در رشتههای این دوره حائز امتیاز لازم شده و قبول شوند در پنج درجه، مدرک تخصصی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صادر و اعطا خواهد شد.
طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، مصوبه شماره ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و بر همین اساس، قبول شدگان و دارندگان مدارک تخصصی حفظ میتوانند از مزایایی همچون اعطای مدرک همتراز کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مزایای درجات هنری، امتیازات اداری، استخدامی و اعطای کمک هزینه تحصیلی برخوردار شوند.
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