جزییات پروژه احداث خط ۸ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، محسن هرمزی گفت: خط ۸ مترو تهران، یکی از چهار خط جدید شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت به حساب می‌آید که از محدوده مسعودیه در منطقه ۱۵ آغاز و تا ایستگاه سرسبز در مرز مناطق ۴ و ۸ ادامه خواهد یافت. این خط در تبادل با خط ۹، لوپ حمل و نقلی مناطق مرکزی شهر را تشکیل داده و مسافران زیادی را جذب خواهند کرد.

وی افزود: در واقع پیش‌بینی می‌شود با تکمیل خط ۸ و ایستگاه‌های آن در سال افق طرح، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون سفر از طریق این خط به مقاصد خود دسترسی پیدا کنند.

هرمزی ادامه داد: این خط جدید شبکه مترو تهران از ۱۱ منطقه شهرداری عبور کرده و محدوده‌هایی از قبیل شهرک مسعودیه، بزرگراه امام رضا (ع)، سه راه افسریه، بزرگراه بعثت، پایانه جنوب، راه آهن، میدان بهمن، بوستان ولایت، بزرگراه آیت الله سعیدی، یافت آباد، بزرگراه یادگار امام (ره)، خیابان‌های آزادی، آذری، حبیب االهی، کوی نصر، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، پل آزمایش، بزرگراه کردستان، میدان یوسف آباد، پارک ساعی، پایانه بیهقی، بزرگراه رسالت، سیدخندان، میدان رسالت و خیابان سرسبز را دربرمی گیرد. به تعبیری مدل‌های کلان‌نگر شهر تهران نشان می‌دهد خط ۸ در آینده، پرمسافرترین خط در بین خطوط چهارگانه جدید خواهد بود. این خط محدوده‌های جنوب شرق، جنوب، مرکز و شرق پایتخت را تحت پوشش حمل و نقلی قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران افزود: به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی خط ۸ مترو تهران و با همکاری شهرداری منطقه ۱۵، محل تجهیز کارگاه این خط در منطقه مسعودیه آماده شده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.