به گزارش خبرنگار مهر، بشیر علوی ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت بی بی فطوم بلادی نخستین زن صاحب دیوان در بوشهر و رونمایی از مجموعه اشعار وی در سالن همایش پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در برپایی این آئین اظهار داشت: به سفارش سید قاسم یا حسینی در سال ۱۳۹۹ مشغول شناخت نامه شعر زنان استان بوشهر شدم و در اینجا باید از نخستین زنان شاعر استان بوشهر که شعر گفته‌اند، رد پایی پیدا می‌کردم.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و مؤلف کتاب زندگی و شعر بی بی فطوم بلادی گفت: در این راستا در کتاب الزریه به شاعری به نام امیره آل عصفور رسیدم که در آن کتاب زمانی که ابواسحاق آل عصفور را معرفی کرده آمده بود که وی خواهری به نام امیره داشته که مراثی می گفته است ولی هیچ وقت این مراثی ثبت و ضبط و کتابت نشده یا اگر هم شده امروز در دسترس ما نیست؛ امیره شاعر دوره ناصری است.

علوی در ادامه بیان داشت: در جریان نگارش کتاب شناخت نامه شعر زنان استان بوشهر نخستین شاعر زنی که پیدا کردم و آثار وی در دسترس ماست بی بی فطوم بلادی دختر آیت الله سید عبدالله مجتهد بلادی بزرگ است؛ از این رو وی تا این لحظه نخستین شاعر زن صاحب اثر استان بوشهر است.

وی خاطرنشان ساخت: این شاعره استان بوشهر دارای ۲ مجموعه شعر است که یکی از اینها در شهریورماه سال ۵۶ در مشهد یعنی قبل از انقلاب که صرفاً دارای اشعاری در قالب غزل است و در مراثی فائزه دختر هفت ساله وی که در اثر بیماری کم خونی وفات یافته چاپ شده و پس از وفات دختر خود شاعر می‌شود و اگر قبل از این زمان شعری گفته آن را چاپ نکرده است و تقریباً تمام اشعار این مجموعه در مرثیه فائزه است.

علوی ادامه داد: در هنگام خوانش اشعار این کتاب اصلاً خستگی بر خواننده حادث نمی‌شود و این به دلایل مختلف فنی و ادبی است که در این کتاب آمده است و یک دلایل زبان شناسی که آیا بی بی فطوم از آنها آگاه بوده یا خیر؟، دارد ولی آن مؤلفه‌ها و دلایل در آن کتاب جاری و ساری شده است.

وی تصریح کرد: از این رو است که خواننده در این کتاب غزل به غزل و بیت به بیت از خوانش اشعار آن لذت برده و تأمل کرده و گاهی همراه با شاعر اثر دچار حزن و اندوه می‌شود و خواننده احساس یکنواختی و دل زدگی از شعر نمی‌کند.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: مجموعه دوم بی بی فطوم بلادی در سال ۱۳۷۰ چاپ می‌شود و احساس می‌شود که در این کتاب با آرامش بیشتری به سرایش شعر می‌پردازد و اگرچه مرثیه برای فائزه دارد اما مانند مراثی مجموعه اول نیست.

علوی متذکر شد: این بانوی شاعره، در مجموعه دوم ما شاهد اشعاری در قالب دوبیتی، رباعی، قطعه، مثنوی و … است و برای اهل بیت (ع)، شهدا، وطن و… شعر سروده است.

وی تاکید کرد: زبان مجموعه دوم اشعار بی بی فطوم بلادی بسیار روان، سلیس و پر از الهامات و تلمیحات قرآنی مذهبی است.

علوی تصریح کرد: بیشترین صنعت ادبی به کار رفته در این اثر ادبی تشبیه است و از دیگر صنایع ادبی مثل استعاره، مجاز و … کمتر استفاده کرده است؛ اشعار بی بی فطوم بلادی یکی از بهترین شعرها و یکی از رساترین و زیباترین شعرهایی است که من در استان بوشهر دیدم.

مؤلف کتاب زندگی و شعر بی بی فطوم بلادی با اشاره به نقش بی‌بی‌فطوم بلادی در حوزه شعر بوشهر و ناشناخته ماندن وی بیان داشت: با تدوین زندگی و پردازش سروده‌های وی، کتاب «زندگی و شعر بی‌بی‌فطوم بلادی» را بعد از سه سال پژوهش تنظیم و به همت انتشارات شروع منتشر کردم تا بتوانم سهمی هر چند کوچک در معرفی مفاخر استان بوشهر داشته باشم.

استاد دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: در جریان نگارش کتاب شناخت نامه شعر زنان استان بوشهر به این شاعر رسیدم و تصمیم گرفتم که با کمک دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و با همفکری استاد عاشوری نژاد، استاد هوشمند و استاد مشایخی بزرگداشتی برای این بانوی شاعره داشته باشیم و اثری از وی چاپ شود که امروز این اتفاق افتاد و رونمایی از آن انجام شد.

در این آئین سید علاء الدین بلادی نوه آیت الله سید عبدالله بلادی به تشریح زندگینامه و ابعاد شخصیتی این بانوی شاعر استان بوشهر پرداخت.

در این آئین از کتاب زندگی و شعر بی بی فطوم بلادی که به همت بشیر علوی استاد دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر منتشر شده، توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و جمعی از مسؤولان استانی رونمایی شد.