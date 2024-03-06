به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خاکسار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اهدای اعضای بانوی کاخکی مرگ مغزی موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد، اظهار کرد: پس از تأیید علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصان و کوردیناتورهای واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و با رضایت خانواده، اعضای بدن مرحومه حمیده مظفریان کاخکی به بیماران نیازمند اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه دو قرنیه، کبد و پوست این مرحومه ۴۳ ساله به بیماران نیازمند اهدا شد، گفت: این چهارمین اهدا عضو در سال ۱۴۰۲ است که از بیمارستان علامه بهلول جهت اهدا به بیمارستان منتصریه مشهد انتقال یافته است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۷ بیمار بومی شهرستان‌های گناباد و بجستان اهدا عضو انجام داده‌اند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد امسال رتبه نخست شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور را به دست آورده است.

خاکسار، تصمیم بزرگ و اقدام ارزشمند اهدای عضو را نشان از روحی پاک و خدایی بیان کرد و با تسلیت به خانواده مرحومه مظفریان گفت: اینکه اعضای خانواده فردی که دچار مرگ مغزی شده است، تصمیم بگیرند تا اعضای بدن عزیز خود را اهدا کنند، تصمیم و اقدامی بسیار سخت است اما با این حال دست به این کار خیرخواهانه زدند و با اهدای عضو، جان بیمارانی که در لیست انتظار اهدای عضو هستند، را نجات دادند.