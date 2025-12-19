  1. سیاست
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

واکنش مخبر به هتاکی به شهید رئیسی در جریان سفر پزشکیان به بیرجند

واکنش مخبر به هتاکی به شهید رئیسی در جریان سفر پزشکیان به بیرجند

هتاکی فردی به ساحت شهید والامقام آیت‌الله رئیسی در جریان سفر رئیس‌جمهور به بیرجند، سبب واکنش محمد مخبر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر دستیار و مشاور مقام معظم رهبری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با عنایت به جایگاه برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان شخصیتی اخلاق‌مدار، پایبند به آموزه‌های دینی و مروج سیره و کلام امیرالمؤمنین (ع)، و با توجه به شعار محوری دولت ایشان مبنی بر وفاق؛ انتظار می‌رود نسبت به پاسداشت حرمت‌ها و مرزبندی روشن با بی‌اخلاقی، به‌ویژه در تریبون‌های رسمی و جلساتی که در حضور ایشان برگزار می‌شود، حساس بوده و اهتمامی ویژه مبذول فرمایند.

بی‌تفاوتی در برابر جسارت به رئیس‌جمهور شهید، که منش، اخلاق و عملکرد ایشان مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده، با اصول وفاق، عدالت و اخلاق سازگار نیست و می‌تواند اعتماد عمومی را آسیب‌پذیر سازد.

صیانت از حرمت خادمان صادق ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا یک دوره خاص است؛ این امر در حقیقت پاسداری از شأن جمهوری اسلامی، سلامت فضای سیاسی کشور و احترام به ارزش‌هایی است که وفاق حقیقی بر پایه آن‌ها استوار می‌گردد.»

    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 5
      پاسخ
      آقای مخبر یکی از مدیران موفق و معتدل جامعه است و ثابت کرده که می‌شود با اعتدال مدیریت کرد . قطعاً هر افراط‌گری و هر خروج از اعتدال ، محکوم است .
    • فرهنگ IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      15 10
      پاسخ
      لیاقتشو نداشتن، روحش شاد
    • حبیب IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 2
      پاسخ
      کاملا درسته دکترجان. خدا ریسی را بیامرزد و بی انصافان و گمراهان را هدایت کند.
    • علی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      چندروزقبل سرمزارآقای رییسی بودم پیرمردساده ای کنارم بود همش میگفت حیف ازاین سید که زودرفت معلوم بود ازعمق وجودارادت داشت به ایشان روحشان شاد
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      روحت شاد رئیسی مظلوم هی واسه این مردم زندکیتو گذاشتی و اخرشم واسه همین مردم جونتو دادی. شرمنده ام از شما. ای شهید ای خادم امام رضا انقدر مظلوم بودی که هیچکس ازت دفاع نکرد.
    • رضا IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خدا بیامرز درزمان کوتاه ریاست‌جمهوری خدمات زیادی برای کل ایران انجام داد، مرد عمل بود روحش شاد

