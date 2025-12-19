واکنش مخبر به هتاکی به شهید رئیسی در جریان سفر پزشکیان به بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر دستیار و مشاور مقام معظم رهبری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با عنایت به جایگاه برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان بهعنوان شخصیتی اخلاقمدار، پایبند به آموزههای دینی و مروج سیره و کلام امیرالمؤمنین (ع)، و با توجه به شعار محوری دولت ایشان مبنی بر وفاق؛ انتظار میرود نسبت به پاسداشت حرمتها و مرزبندی روشن با بیاخلاقی، بهویژه در تریبونهای رسمی و جلساتی که در حضور ایشان برگزار میشود، حساس بوده و اهتمامی ویژه مبذول فرمایند.
بیتفاوتی در برابر جسارت به رئیسجمهور شهید، که منش، اخلاق و عملکرد ایشان مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده، با اصول وفاق، عدالت و اخلاق سازگار نیست و میتواند اعتماد عمومی را آسیبپذیر سازد.
صیانت از حرمت خادمان صادق ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا یک دوره خاص است؛ این امر در حقیقت پاسداری از شأن جمهوری اسلامی، سلامت فضای سیاسی کشور و احترام به ارزشهایی است که وفاق حقیقی بر پایه آنها استوار میگردد.»
