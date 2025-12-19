۵ پیرغلام حسینی (ع) رومشکان تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله برنامه‌های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیرغلامان حسینی (ع)، طی مراسمی با حضور حجت الاسلام «محمد علی نیا» امام جمعه شهرستان رومشکان، «حسین ابراهیمی» فرماندار شهرستان، حجت الاسلام «گراوند» رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رومشکان، «مسلم رضایی پور» نماینده بنیاد دِعبل خُزاعی لرستان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان و… با اهدای لوح تقدیر مشترکی از طرف حجت الاسلام «محمد حسین وحیدی» مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، امام جمعه شهرستان رومشکان و بنیاد دعبل خزاعی لرستان، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی (ع)، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هدایایی معنوی از پنج پیرغلام حسینی (ع) شهرستان، تکریم به عمل آورده شد و از سال‌ها خدمات ایشان در حوزه‌های مداحی، نوحه خوانی و سرپرستی و خادمی نهاد هیئت، تقدیر و تشکر به عمل آورده شد.

در این مراسم معنوی، مسلم رضایی پور نماینده بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان، ضمن تشکر از پیگیری‌های ارزشمند امام جمعه و تشکر از حضور ایشان، فرماندار، مسؤلین شهرستانی و جمعی از مردم شریف شهرستان رومشکان، به تشریح فعالیت‌های بنیاد دِعبِل خُزاعی پرداخت و از تکریم پیرغلامان حسینی (ع) در بخش‌های خواهران و برادران، به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت بنیاد در استان لرستان اشاره کرد.

وی افزود؛ الگوی پیرغلامان حسینی (ع) حضرت حبیب بن مظاهر (ع) هست که از بچگی تا سن پیری عاشق و شیدای مولا و مقتدای خودش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود و در راه دفاع از ولایت و امام زمان خود، جان خویش در طبق اخلاص قرار داد و هدیه کرد.

در این مراسم معنوی که در مسجد امیرالمومنین (ع) شهرستان رومشکان برگزار شد؛ بعد از مداحی و روضه خوانی پیرغلام حسینی (ع)، «حاج رضا سیف زاده»، برای اولین بار، از پیرغلامان حسینی (ع)، «حاج نادر متقی»، «حاج اردشیر هادی پور»، «حاج قدرت بازوند» و «حاج سید قاسم موسوی» و طی مراسم جداگانه ای از «حاج شیخ محمد ساکی» تقدیر به عمل آورده شد.

«حاج نادر متقی»، متولد ۱۳۴۲ با بیش از ۶۲ سال سن، رزمنده و جانباز دفاع مقدس با توفیق حضور در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵، مدیر و مؤسس و مداح هیأت عاشقان ثارالله (ع) هستند.

«حاج اردشیر هادی پور»، متولد ۱۳۴۰ با بیش از ۶۴ سال سن، رزمنده بسیجی دوران دفاع مقدس، که از ۱۲ سالگی توفیق مداحی در هیئت امام حسین (ع) داشته است.

«حاج قدرت بازوند»، متولد ۱۳۴۴ با بیش از ۶۰ سال سن، با بیش از ۴۰ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل و شرکت در عملیات‌های رمضان، خیبر، والفقر، عاشورا، کربلای ۴ و ۵، فرمانده اسبق سپاه شهرستان، مداح و روضه خوان هیأت عاشقان ثارالله (ع) و هیئت رزمندگان اسلام شهرستان هستند.

«حاج سیدقاسم موسوی» با بیش از ۶۵ سال سن که به صورت آبا و اجدادی توفیق نوکری آستان مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) را داشته و از ۱۴ سالگی تا کنون، از تعزیه تعزیه خوانی و شبیه خوانی، تا مداحی و نوحه سرایی در هیئت آقا ابوالفضل (ع) از هیچ تلاشی برای اقامه مجالس عزای سیدالشهدا (ع) کوتاهی نکرده است.

همچنین در یک مراسم جداگانه، از حاج «شیخ محمد ساکی»، متولد ۱۳۳۰ با بیش از ۷۴ سال سن که از هشت سالگی در هیئت شبیه خوانی و تعزیه خوانی رومشکان، فعالیت کرده است، تقدیر به عمل آمد.