به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج «خرم آباد هوشمند» اعلام شدند.

پویانمایی:

۱) تیم خرم آباد ۱۴۱۴ «محمد جواد بازگیر، سجاد مرادی سبزوار»

۲) تیم کلید «هومن گراوند، امیررضا بیرانوند، یاسمین یوسفوند»

پویانمایی باهوش مصنوعی:

۱) خرم نوا «خدیجه حاتمی، فاطمه بیرانوند»

۲) قلعه هوشمند «جواد بیرانوند، علی بیرانوند»

۳) شهر زنده «هادی بلواسی»

۴) آرمانشهر «محمد آروان، فاطمه دریکوند»

موشن گرافیک:

‌۱) زیست شهری «فاطمه فیروزی»

۲) علاج لاج «محمد جواد بازگیر، سجاد مرادی سبزوار»

۳) شهر همه «محمد امین موحدیان، مهدی حنایی»

هوش مصنوعی:

‌۱) تیم نورا «احسان لک»

۲) تیم شهرنگار «سعید دریکوند»

۳) تیم aflak Ai «مینا نوذر، دیارا دیناروند، رادمهر اکبریان»

نرم افزارهای تلفن همراه:

‌۱) تیم ملی مهارت دختران «ریحانه کرنوکر، بلقیس پورهادیان، هانیه قدمی، کوثر طهماسیان، رهام زیدی نژاد، پارمیس دلفانی»

۲) کوشاتک «یاسین همت نژاد، نیما ترکاشوند»

بازی‌های تلفن همراه:

‌تیم برادران سلطنت پوری به عنوان جوان‌ترین شرکت کننده (شایسته تجلیل)

تیم تم بودی «آرین خادمی، محمد رضائیان» (شایسته تجلیل)

جایزه ویژه داوران برای بازی جنگ ۱۲ روزه «آرین میرزاوند»

پوستر فوتو مونتاژ:

۱) علیرضا بهاروند

۲) نسیم پرورش

۳) مازیار بیرانوند

پوستر هوش مصنوعی:

‌۱) امین موحد

۲) دنیا یادگاری

۳) فهیمه سپهوند

کار ویژه طراحی پل ملل «شایسته تجلیل»:

‌ هدایت رضایی

گروه پیشتاز

محدثه مرادی

مینا نوذر، دیارا دیناروند، فاطمه قلاوند، رادمهر اکبریان