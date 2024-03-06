قفل دو رقمی صادرات دارو شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری، در پیامی به سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، عنوان داشت: پس از سال‌ها صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، در سایه توجهات امام زمان (عج) و درایت و مدیریت جنابعالی و همکارانتان توانست قفل دو رقمی ارزی دروازه صادرات صنعت دارو را شکسته و با وجود دشواری فراوان در زمان تحریم‌های سخت استکبار جهانی، از رقم ۱۱۰ میلیون دلار صادرات رسمی عبور کند.

این مهم را به همه همکاران شریف مان در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و جنابعالی و زحمتکشان این عرصه در سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی و مردم، تبریک عرض نموده و از بارگاه ایزد تعالی خواستار توفیقات روز افزون در راستای خدمت به ایران اسلامی و اطاعت از منویات مقام معظم رهبری هستیم‌.

امید است انوار این شادی بزرگ، راهی برای این صنعت متعالی یافته و ابن صنف خدوم در کنار جنابعالی و همکاران بزرگوارتان، قله‌های عظیم‌تر در صادرات محصولات راهبردی سلامت محور را فتح سازد.