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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

با تقدیر از رییس سازمان غذا و دارو؛

قفل دو رقمی صادرات دارو شکست

قفل دو رقمی صادرات دارو شکست

مدیر و عضو هیات مدیره انجمن حامی تجهیزات پزشکی و دارویی، از معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو برای موفقیت در صادرات دارو، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری، در پیامی به سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، عنوان داشت: پس از سال‌ها صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، در سایه توجهات امام زمان (عج) و درایت و مدیریت جنابعالی و همکارانتان توانست قفل دو رقمی ارزی دروازه صادرات صنعت دارو را شکسته و با وجود دشواری فراوان در زمان تحریم‌های سخت استکبار جهانی، از رقم ۱۱۰ میلیون دلار صادرات رسمی عبور کند.

این مهم را به همه همکاران شریف مان در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و جنابعالی و زحمتکشان این عرصه در سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی و مردم، تبریک عرض نموده و از بارگاه ایزد تعالی خواستار توفیقات روز افزون در راستای خدمت به ایران اسلامی و اطاعت از منویات مقام معظم رهبری هستیم‌.

امید است انوار این شادی بزرگ، راهی برای این صنعت متعالی یافته و ابن صنف خدوم در کنار جنابعالی و همکاران بزرگوارتان، قله‌های عظیم‌تر در صادرات محصولات راهبردی سلامت محور را فتح سازد.

کد مطلب 6048319
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اولا مردم مشکلات اساسی در تامین دارو و قیمت آن دارند ، این قفل بزرگ کی باز میشود ؟ ثانیا شادمانی برای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارو خوب است اما بشرط آنکه نزدیک ۴ میلیارد دلار واردات چای فاسد دبش واقعا پیگیری شود . مردم منتظر نتیجه هستند . کاش مهر اقدام میکرد .

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