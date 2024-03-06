موضع گیری روسیه درباره مرگ ناوالنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره مرگ «الکسی ناوالنی» مخالف غرب گرای دولت روسیه اظهارنظر کرد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره مرگ ناوالنی اعلام کرد که او به مرگ طبیعی مرده است.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزود: متأسفانه انسان یک ویژگی دارد: دیر یا زود زندگی به پایان می رسد، آنها می میرند. ناوالنی به مرگ طبیعی مرد.

این نهاد دولتی روسیه درباره نقش و واکنش غرب به مرگ ناوالنی اعلام کرد که واکنش‌های پر سر و صدای غرب به مرگ ناوالنی به نوعی شورش است که کاملاً قابل پیش بینی بود.

ناوالنی، مهمترین مخالف «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه ماه گذشته در سن ۴۷ سالگی در زندان درگذشت. طرفداران او مرگ ناوالنی را غیر عادی می دانند، اما کرملین هرگونه دخالت در مرگ او را رد کرده است.