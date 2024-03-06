۵ هزار سری جهیزیه بین نوعروسان کمیته امداد خراسان رضوی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی موسوی ازغندی اظهار کرد: طی برگزاری مراسمی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری ۱۶۷۱ سری جهیزیه به ارزش ۹۸ میلیارد تومان جهت نوعروسان تحت حمایت و ۷۵۰ قلم کالای ضروری به ارزش ۶ میلیارد تومان در سراسر استان توزیع می‌شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲۰۲ سری جهیزیه توزیع شده است و با جهیزیه‌های اهدایی در جشن احسان و نیکوکاری در مجموع حدود ۵ هزار سری جهیزیه به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ قلم کالای ضروری در حال توزیع شامل لباسشویی، بخاری، تلویزیون و پنکه می‌باشد، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵۵۸۷ قلم کالای ضروری توزیع شده است که در مجموع ۶۳۳۷ قلم کالا به ارزش ۳۳ میلیارد تومان توزیع شده است.

موسوی اقلام جهیزیه‌ها را ۵ قلم کالای اساسی تولید داخل شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز و تلویزیون عنوان کرد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی تصریح کرد: این اقدام در راستای جوانی جمعیت، تشکیل خانواده و توانمند سازی مددجویان انجام می‌شود.

وی گفت: نوعروسان قبل از دریافت جهیزیه از کلاس‌های مهارت‌های زندگی، آموزش خانواده و همسر داری بهره مند می‌شوند.