به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلیس با ۶۱ امتیاز در رده سوم قرار دارد. در لیگ جزیره لیورپول با ۶۳ و منچسترسیتی با ۶۲ امتیاز اول و دوم هستند و شاگردان «آرتتا» چشم انتظار لغزش این دو تیم هستند تا بتوانند خود را به صدر جدول برسانند.

آخرین شکست آرسنال در لیگ برتر انگلیس به آخرین روز سال ۲۰۲۳ میلادی و شکست ۲ بر یک برابر فولام برمی‌گردد و از ابتدای سال جاری میلادی که حدود ۳ ماه و یک هفته از آن می‌گذرد شاگردان «میکل آرتتا» تمام دیدارهای خود را در لیگ جزیره با برتری به پایان رسانده اند.

اما نکته قابل توجه در خصوص آرسنال این است که این تیم ۷ دیدار اخیر خود در لیگ برتر و در سال ۲۰۲۴ میلادی را با نتایج پرگل به پایان رسانده است و مجموعاً ۳۱ گل در این بازی‌ها وارد دروازه حریفان کرده است.

نتایج ۷ دیدار اخیر آرسنال در لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

* آرسنال ۵ - کریستال پالاس صفر

* آرسنال ۲ - ناتینگهام فارست یک

* آرسنال ۳ - لیورپول یک

* آرسنال ۶ - وستهم یونایتد صفر

* آرسنال ۵ - برنلی صفر

* آرسنال ۴ - نیوکاسل یک

* آرسنال ۶ - شفیلد یونایتد صفر

لیورپول که در رده اول لیگ برتر قرار دارد در سال جاری در ۸ دیدار به میدان رفته است و موفق به کسب ۷ پیروزی شده است اما در دیدار برابر آرسنال طعم شکست را چشید. شاگردان یورگن کلوب در این ۸ دیدار ۲۵ گل به ثمر رسانده اند.

منچسترسیتی هم که با ۶۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد در سال ۲۰۲۴ در ۸ دیدار در لیگ برتر به میدان رفته است که ۷ برد و یک تساوی کسب کرده است. این تیم برابر چلسی با تساوی یک به یک متوقف شد. گل‌های زده سیتیزن ها در این ۸ دیدار ۱۷ گل است.