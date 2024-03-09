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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

در قالب برنامه فن تز صورت می‌گیرد؛

حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های مواد و صنایع معدنی

حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های مواد و صنایع معدنی

برنامه فن‌تز با هدف فرهنگ‌سازی و هدایت دستاوردهای پایان‌نامه‌های دانشجویی درمسیر زنجیره ارزش از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار حیطه مواد و صنایع معدنی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، چشم‌انداز این مسیر، حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرآیند توسعه فناوری، ترویج و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌های حیطه فناوری‌های مواد و صنایع معدنی است.

این فراخوان توسط مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با حمایت ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته و دو شتابدهنده در کشور و به منظور حمایت از ایده‌ها و طرح‌های این حوزه در قالب حفاظت از دارایی‌های فکری، توسعه فناوری و خدمات شتابدهی از قبیل سرمایه‌گذاری اولیه، فضای کار اشتراکی، خدمات آزمایشگاهی و پایلوت، شبکه‌سازی و برگزاری دوره‌ها و بوت‌کمپ‌های آموزشی برگزار خواهد شد.

کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، مجری اصلی این رویداد است و برنامه به نحوی طراحی شده ‌است که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه، با حمایت معاونت مورد حمایت صددرصدی برای ثبت از مسیر بین‌المللی PCT و اداره ثبت اختراعات آمریکا قرار خواهد گرفت.

تمام فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع کرده‌اند و موضوع پایان‌نامه آنها در حیطه‌های فناورانه مواد و صنایع معدنی است و همچنین محققان پسا دکتری می‌توانند در این برنامه با حفظ شرایط و عدم انتشار نتایج دستاوردها در هر قالبی شرکت کنند. (اطلاعات بیشتر و پرسش‌های متداول).

برای شرکت در فراخوان، متقاضیان می‌توانند «فرم ثبت‌نام» با فرمت pdf را از طریق پست الکترونیک به نشانی IPMC@isti.ir ارسال کنند.

۲۹ فروردین ۱۴۰۳ آخرین مهلت ثبت نام در این فراخوان اعلام شده است.

کد مطلب 6049486
مهتاب چابوک

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