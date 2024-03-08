به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در دیشون و المالکیه در الجلیل علیا خبر دادند.

خبرنگار المیادین از آتش سنگین از سمت لبنان به سمت اشغالگران در الجلیل علیا خبر داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک ۷ موشک از لبنان به سمت الجلیل علیا خبر دادند.

از سوی دیگر حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت چهار و ینم بعد از ظهر امروز جمعه مرکز تجمع نظامیان دشمن در حومه مرکز جل العلام را با موشک فلق یک هدف قرار دادند.