به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پل بزرگ کمربندی شهر سرعین، اظهار کرد: با حضور معاون استاندار اردبیل، نمایندگان و مسئولان شهرستانی شاهد کلنگ‌زنی پل بزرگ کمربندی شهر سرعین هستیم که فاز اول اجرایی آن در کمتر از یک سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با قدردانی از مجموعه شورای شهر و شهرداری سرعین و سپردن کار به مجموعه توانمند قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای احداث سریع این پل ارزشمند تصریح کرد: احداث این پل نقش مهمی را در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر به همراه خواهد داشت تا زمینه برای رضایتمندی گردشگران در مقصد سفر و سرعین پرجاذبه فراهم آید.

فرماندار شهرستان سرعین گفت: این شهرستان جز مقاصد اصلی گردشگری کشور محسوب می‌شود و ما سالانه پذیرای بیش از هشت میلیون گردشگر داخلی و خارجی هستیم که یکی از مطالبات اصلی آنها کاهش بار ترافیکی بود که با احداث این پل امیدواریم بخشی از ترافیک هسته مرکزی شهر به این مسیر هدایت شود.

باقرزاده افزود: قرار شد قرارگاه خاتم‌الانبیاء و پیمانکاران توانمند آن در کمترین زمان این پل را احداث و به بهره‌برداری برسانند که جا دارد از همراهی خیران و اهالی همراه سرعین در واگذاری زمین برای احداث این پل قدردانی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اعتبار اولیه این پروژه عظیم ۵۰۰ میلیارد تومان است ولی پیش‌بینی می‌شود این رقم با توجه به شرایط تورمی افزایش پیدا کند که شورا و شهرداری و مسئولان استانی و حتی نمایندگان استان در مجلس تلاش خواهد کرد تا اعتبار مورد نیاز برای این پروژه تأمین شود.

فرماندار شهرستان سرعین اضافه کرد: اهالی شهر گردشگری سرعین همیشه در کارهای توسعه‌ای پیشقدم بودند و در احداث این پروژه نیز زمین خود را رایگان در اختیار شهرداری قرار دادند تا هر چه سریع‌تر این پل احداث و از مواهب آن سرعین و شهروندان آن بهره‌مند شوند.