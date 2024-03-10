طلا فروشی که نقره داغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده گران‌فروشی طلا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام گران‌فروشی را محرز و علاوه بر پرداخت ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال برای جبران خسارت به شاکی متهم را به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدنی گفت: بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت در پی شکایت یک شهروند با موضوع گران فروشی در فروش طلا، این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کردند.