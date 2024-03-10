۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

مدنی مطرح کرد؛

طلا فروشی که نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از محکومیت بیش از ۲۸ میلیارد ریالی یک طلافروشی به اتهام گران‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده گران‌فروشی طلا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام گران‌فروشی را محرز و علاوه بر پرداخت ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال برای جبران خسارت به شاکی متهم را به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدنی گفت: بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت در پی شکایت یک شهروند با موضوع گران فروشی در فروش طلا، این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کردند.

