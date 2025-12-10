سلیمی: گیلان در افتتاح پروژه‌ های خیریه در کشور پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز داوطلب با تجلیل از شهدای سلامت و امدادگران همراه بود، اظهار کرد: امروز را برای گرامیداشت فعالیت خیرخواهانه و داوطلبانه گرد هم آمده‌ایم تا از زحماتشان قدردانی کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌های مؤثر خیرین، افزود: دیروز درمانگاه هلال احمر در رضوانشهر که با حمایت خیرین آماده شده بود، مورد بهره‌برداری قرار گرفت و استان گیلان در این زمینه جزو پنج استان پیشرو کشور بود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان به آمار خدمات ارائه شده در یک سال گذشته اشاره و بیان کرد: ۵۲۰۰ نفر از کمک‌های درمانی و حمایتی جمعیت به ارزش ۱۲ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی در مناسبت‌های مختلف گفت: با بازگشایی مدارس، در قالب طرح ارمغان مهر، ۲ هزار و ۶۱۰ بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و همزمان با ماه مبارک رمضان نیز ۷۱۸ بسته معیشتی توسط داوطلبان در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

سلیمی در ادامه به طرح نذر سلامت اشاره و تأکید کرد: در این طرح، اقلامی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت امانت در اختیار نیازمندان قرار داده شد.

وی از اجرای پروژه‌های زیرساختی و آموزشی نیز خبر داد و گفت: پروژه آبرسانی در شهرستان رضوانشهر توسط یک خیّر بزرگوار در حال اجراست و یک مجتمع آموزشی در شهرستان دیلمان که در آستانه تعطیلی بود، توسط خیّران بازسازی و تجهیز شد و اکنون میزبان ۳۰ دانش‌آموز است.

سلیمی با بیان اینکه در طی سال‌های گذشته بیش از ۸ هزار دانش‌آموز از اینگونه مجتمع‌ها بهره برده‌اند»، تصریح کرد: «بسیاری از مسئولان و افراد برجسته علمی امروز استان، از دانش‌آموختگان همین مراکز هستند.

وی به سایر اقدامات جمعیت اشاره و بیان کرد: کاروان‌های سلامت ما به ۷۸۴ نفر از سالمندان و بیماران خدمات ارائه دادند و ۵ هزار و ۳۷۵ نفر در قالب پروژه نیابت با ما همکاری کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: ۲۶۰ پروژه محرومیت‌زدایی انجام شد که ۱۹۷۳ نفر از آن بهره‌مند شدند و ۹۳۷ داوطلب نیز در طرح اهدای خون با سازمان انتقال خون همکاری داشتند.

سلیمی در پایان با تشکر ویژه از استاندار گیلان و سایر مسئولان استانی، گفت: استاندار و دیگر مسئولان همواره حامی و همراه جمعیت هلال احمر بوده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد همکاری و حمایت بی‌دریغ آنان در تأمین تجهیزات مورد نیاز بودیم که صمیمانه قدردان این همراهی هستم.