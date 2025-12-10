  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

سلیمی: گیلان در افتتاح پروژه‌ های خیریه در کشور پیشرو است

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به جایگاه این استان در اجرای پروژه‌های خیریه، از بهره‌مندی ۵۲۰۰ نفر از کمک‌های درمانی و حمایتی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز داوطلب با تجلیل از شهدای سلامت و امدادگران همراه بود، اظهار کرد: امروز را برای گرامیداشت فعالیت خیرخواهانه و داوطلبانه گرد هم آمده‌ایم تا از زحماتشان قدردانی کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌های مؤثر خیرین، افزود: دیروز درمانگاه هلال احمر در رضوانشهر که با حمایت خیرین آماده شده بود، مورد بهره‌برداری قرار گرفت و استان گیلان در این زمینه جزو پنج استان پیشرو کشور بود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان به آمار خدمات ارائه شده در یک سال گذشته اشاره و بیان کرد: ۵۲۰۰ نفر از کمک‌های درمانی و حمایتی جمعیت به ارزش ۱۲ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی در مناسبت‌های مختلف گفت: با بازگشایی مدارس، در قالب طرح ارمغان مهر، ۲ هزار و ۶۱۰ بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و همزمان با ماه مبارک رمضان نیز ۷۱۸ بسته معیشتی توسط داوطلبان در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

سلیمی در ادامه به طرح نذر سلامت اشاره و تأکید کرد: در این طرح، اقلامی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت امانت در اختیار نیازمندان قرار داده شد.

وی از اجرای پروژه‌های زیرساختی و آموزشی نیز خبر داد و گفت: پروژه آبرسانی در شهرستان رضوانشهر توسط یک خیّر بزرگوار در حال اجراست و یک مجتمع آموزشی در شهرستان دیلمان که در آستانه تعطیلی بود، توسط خیّران بازسازی و تجهیز شد و اکنون میزبان ۳۰ دانش‌آموز است.

سلیمی با بیان اینکه در طی سال‌های گذشته بیش از ۸ هزار دانش‌آموز از اینگونه مجتمع‌ها بهره برده‌اند»، تصریح کرد: «بسیاری از مسئولان و افراد برجسته علمی امروز استان، از دانش‌آموختگان همین مراکز هستند.

وی به سایر اقدامات جمعیت اشاره و بیان کرد: کاروان‌های سلامت ما به ۷۸۴ نفر از سالمندان و بیماران خدمات ارائه دادند و ۵ هزار و ۳۷۵ نفر در قالب پروژه نیابت با ما همکاری کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: ۲۶۰ پروژه محرومیت‌زدایی انجام شد که ۱۹۷۳ نفر از آن بهره‌مند شدند و ۹۳۷ داوطلب نیز در طرح اهدای خون با سازمان انتقال خون همکاری داشتند.

سلیمی در پایان با تشکر ویژه از استاندار گیلان و سایر مسئولان استانی، گفت: استاندار و دیگر مسئولان همواره حامی و همراه جمعیت هلال احمر بوده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد همکاری و حمایت بی‌دریغ آنان در تأمین تجهیزات مورد نیاز بودیم که صمیمانه قدردان این همراهی هستم.

