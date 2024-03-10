به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زیپاد، حساب پس‌انداز کودکان و نوجوانان بانک پاسارگاد سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه تولد یک‌سالگی‌اش را با شعار «تازه اولشه» جشن گرفت. در سالگرد راه‌اندازی این درگاه بانکی، محمودرضا فرهادی، مدیر سرویس‌های کودک و نوجوان بانک پاسارگاد که به اختصار به آن کیدزی می‌گویند، درباره اهداف راه‌اندازی این سرویس و برنامه‌های آینده‌شان صحبت کرد. زیپاد پروژه‌ای است که توسط بانک پاسارگاد و سرزمین هوشمند پاد راه‌اندازی شده و والدین از طریق این آن می‌توانند به حساب کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال خود پول واریز کنند.

آموزش سواد مالی به کودکان، اولویت بانک پاسارگاد

محمودرضا فرهادی در تولد یک‌سالگی زیپاد گفت: «رسالت و هدف ما در بخش کودک و نوجوان بانک پاسارگاد ایجاد یک فضای امن و قابل اعتماد در حوزه مالی است تا خانواده‌ها بتوانند سواد مالی و استقلال اقتصادی را به کودکانشان بیاموزند. تلاش کرده‌ایم تا خانواده‌ها بتوانند با کمترین هزینه بهترین خدمات را دریافت کنند. مهم‌ترین هدف ما آموزش سواد مالی به کودکان است چون باور داریم که آن‌ها آینده را می‌سازند. می‌خواستیم بهترین خدمات را در این حوزه به خانواده‌ها ارائه کنیم.»

مدیر کسب‌وکار کیدزی در ادامه صحبت‌هایش افزود: «یک سال از عمر این محصول می‌گذرد اما کمتر از شش ماه است که به مرحله اجرا رسیده است. مفتخریم که توانسته‌ایم اعتماد مخاطبان را به دست آوریم و با توجه به استقبال خوبی که از این مجموعه در چند ماه گذشته شده، خوشحالیم که تقریباً از تمام شهرهای ایران مشتری داریم و مردم از این محصول استفاده می‌کنند.»

او تاکید کرد که مخاطبان اصلی کیدزی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند و با سرویس‌های زیپاد می‌توانند از سنین کودکی سواد مالی را یاد بگیرند.

اپلیکیشن بانکی اختصاصی کودکان، محصول جدید کیدزی

در مراسم یک سالگی کیدزی، مدیر سرویس‌های کودک و نوجوان بانک پاسارگاد از راه‌اندازی محصولات جدیدی در ادامه این محصول خبر داد و گفت: «سعی کرده‌ایم نوآوری را به این محصول اضافه کنیم و در مسیر توسعه کیدزی قدم برداریم. امیدواریم در کمتر از یکی دو ماه آینده، اپلیکیشن بانکی مخصوص کودکان نهایی شود و آن‌ها بتوانند از طریق این اپلیکیشن حساب بانکی خود را ببینند، پول قرض بگیرند یا از والدینشان پول درخواست کنند.»

در این رویداد که به‌صورت زنده از اینستاگرام و آپارات زیپاد قابل مشاهده بود، اعلام شد که از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، کاربران کیدزی به ازای دعوت دوستانشان می‌توانند ۶۰ هزار تومان هدیه دریافت کنند. همچنین قرعه‌کشی جشنواره بهمن و اسفند حساب‌های دیجیتال کودک و نوجوان بانک پاسارگاد انجام و به برندگان این قرعه‌کشی ۵ میلیارد ریال جایزه اهدا شد.

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