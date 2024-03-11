به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در دربی ۱۰۳ شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند به مصاف هم می‌روند. این دیدار به دلیل شرایط جدولی که وجود دارد برای هر دو تیم بسیار اهمیت دارد و می‌تواند حساسیت مسابقات لیگ برتر را در ادامه دوچندان کند.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم خواهند رفت که پیش از این ۱۰ بار در اسفندماه مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که ۵ برد سهم آبی‌ها و ۲ برد هم سهم پرسپولیسی‌ها بوده است. دو تیم ۳ بار هم در دربی‌های اسفندماه با یکدیگر مساوی کردند.

آمار نشان می‌دهد که استقلال در دربی‌های اسفندماه موفق تر بوده و توانسته نتایج بهتری را نسبت به حریف سنتی خود بگیرد. دربی ۱۰۳ با توجه به شرایطی که تیم‌ها در جدول دارند حساسیت این دیدار نسبت به گذشته خیلی بیشتر است. در این دیدار اگر استقلال به پیروزی برسد ۴۵ امتیازی می‌شود و با اختلاف از رقبا در صدر قرار می‌گیرد اما اگر پرسپولیس در این دیدار به برتری برسد ۴۲ امتیازی می‌شود و با در نظر گرفته تفاضل گل در تعقیب آبی پوشان می‌ماند.

تاریخچه دربی‌های پایتخت در اسفندماه به شرح زیر است:

* دربی یازدهم ۱۱/‏۱۲/‏۱۳۵۱‬ استقلال ۲ - پرسپولیس صفر

* دربی نوزدهم ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۵۴‬ استقلال یک - پرسپولیس یک

* دربی سی و یکم ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۶۷‬ استقلال صفر (۲) - پرسپولیس صفر (۴)

* دربی سی و ششم ۱۵/‏۱۲/‏۱۳۷۰‬ استقلال ۲ - پرسپولیس صفر

* دربی چهل و نهم ۸/‏۱۲/‏‬ ۱۳۷۸ استقلال صفر - پرسپولیس ۲

* دربی پنجاه و یکم ۵/‏۱۲/‏۱۳۷۹ ‬استقلال یک - پرسپولیس صفر

* دربی پنجاه و نهم ۷/‏۱۲/‏۱۳۸۳‬ استقلال ۳ - پرسپولیس ۲

* دربی شصت و یکم ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۸۴‬ استقلال صفر - پرسپولیس صفر

* دربی هشتاد و هفتم ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۶‬ استقلال یک - پرسپولیس صفر

* دربی نود و هشتم ۲۶/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬ استقلال یک - پرسپولیس صفر ‌