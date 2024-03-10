مادورو حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی در شبکه ایکس به نیابت از دولت و نیکلاس مادورو، رییس جمهور این کشور، حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا به نیابت از مردم این کشور، تبریکات و مراتب شعف خود را به مناسب فرارسیدن ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانان ابراز می‌دارد.

شبکه الجزیره آغاز ماه رمضان در برخی کشورها را اعلام کرد و نوشت عربستان فردا دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۴ اولین روز ماه مبارک رمضان است.

قطر، امارات، کویت و بحرین نیز اعلام کردند که فردا دوشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. اداره اوقاف سنی عراق و نیز اقلیم کردستان عراق نیز فردا دوشنبه را روز اول ماه رمضان اعلام کردند.

مفتی فلسطین نیز از رویت هلال ماه رمضان خبر داد و اعلام کرد که فردا اولین روز ماه رمضان است. سوریه نیز اعلام کرد: فردا دوشنبه اولین روز ماه رمضان سال ۱۴۴۵ هجری برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۴ است.

این درحالی است که اردن، سلطان نشین عمان، مالزی، استرالیا، اندونزی، سنگاپور، هند، پاکستان و بنگلادش اعلام کردند که روز سه‌شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.