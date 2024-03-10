  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۴

مادورو حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

مادورو حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

وزیر خارجه ونزوئلا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» به نیابت از دولت و رییس جمهور این کشور، حلول ماه مبارک رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی در شبکه ایکس به نیابت از دولت و نیکلاس مادورو، رییس جمهور این کشور، حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا به نیابت از مردم این کشور، تبریکات و مراتب شعف خود را به مناسب فرارسیدن ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانان ابراز می‌دارد.

مادورو حلول ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت

شبکه الجزیره آغاز ماه رمضان در برخی کشورها را اعلام کرد و نوشت عربستان فردا دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۴ اولین روز ماه مبارک رمضان است.

قطر، امارات، کویت و بحرین نیز اعلام کردند که فردا دوشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. اداره اوقاف سنی عراق و نیز اقلیم کردستان عراق نیز فردا دوشنبه را روز اول ماه رمضان اعلام کردند.

مفتی فلسطین نیز از رویت هلال ماه رمضان خبر داد و اعلام کرد که فردا اولین روز ماه رمضان است. سوریه نیز اعلام کرد: فردا دوشنبه اولین روز ماه رمضان سال ۱۴۴۵ هجری برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۴ است.

این درحالی است که اردن، سلطان نشین عمان، مالزی، استرالیا، اندونزی، سنگاپور، هند، پاکستان و بنگلادش اعلام کردند که روز سه‌شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.

کد مطلب 6051749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها