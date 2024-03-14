سازمان نظام پزشکی هم به سریال نوروزی معترض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته بود که محمدتقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای به رئیس رسانه ملی، از اینکه در یکی از سریال‌های نوروزی به جایگاه پرستاری توهین شده است، گلایه کرد و خواستار معذرت خواهی عوامل سریال از جامعه پرستاری شد.

حالا و به دنبال این اعتراض و گلایه جامعه پرستاری، سازمان نظام پزشکی هم به این سریال واکنش نشان داد.

در بیانیه سازمان نظام پزشکی آمده است: استفاده از عبارات و ادبیات بسیار وهن آمیز و زننده علیه کادر درمان و جایگاه جامعه پرستاری در فیلم پخش شده در شبکه سه واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه درمانی کشور به دنبال داشت.

صدا و سیما در حالی با واژگان دور از شأن، کادر درمان را مورد حمله و هجمه ناجوانمردانه قرار داد که تا همین دیروز همان‌ها از نزدیک دستی برآتش زدند و تا پای جان در مراکز درمانی در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا جنگیدند.

توهین به جامعه درمانی خصوصاً جامعه پرستاری کشور در حالی از رسانه ملی سر در آورد که کارگردان فیلم "هفت سر اژدها" علاوه بر در مقابل هم قرار دادن پزشک و پرستار همچنین با استفاده از الفاظی توهین آمیز حمله به جامعه خدوم درمان را به نهایت رساندند.

سازمان نظام پزشکی بر اساس وظایف مصرح قانونی در حمایت از جامعه معزز سلامت، ضمن محکوم کردن پخش این فیلم همچنین خواستار برخورد جدی با عوامل سازنده آن و نیز خواهان تغییر نگرش و تجدید رویه صدا و سیما در ساخت برنامه‌هایی با مضمون توهین به جامعه پزشکی شد.