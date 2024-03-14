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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

به دنبال سازمان نظام پرستاری؛

سازمان نظام پزشکی هم به سریال نوروزی معترض شد

سازمان نظام پزشکی هم به سریال نوروزی معترض شد

سازمان نظام پزشکی هم نسبت به دیالوگ توهین آمیز به جامعه پرستاری، در یکی از سریال های نوروزی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته بود که محمدتقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای به رئیس رسانه ملی، از اینکه در یکی از سریال‌های نوروزی به جایگاه پرستاری توهین شده است، گلایه کرد و خواستار معذرت خواهی عوامل سریال از جامعه پرستاری شد.

حالا و به دنبال این اعتراض و گلایه جامعه پرستاری، سازمان نظام پزشکی هم به این سریال واکنش نشان داد.

در بیانیه سازمان نظام پزشکی آمده است: استفاده از عبارات و ادبیات بسیار وهن آمیز و زننده علیه کادر درمان و جایگاه جامعه پرستاری در فیلم پخش شده در شبکه سه واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه درمانی کشور به دنبال داشت.

صدا و سیما در حالی با واژگان دور از شأن، کادر درمان را مورد حمله و هجمه ناجوانمردانه قرار داد که تا همین دیروز همان‌ها از نزدیک دستی برآتش زدند و تا پای جان در مراکز درمانی در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا جنگیدند.

توهین به جامعه درمانی خصوصاً جامعه پرستاری کشور در حالی از رسانه ملی سر در آورد که کارگردان فیلم "هفت سر اژدها" علاوه بر در مقابل هم قرار دادن پزشک و پرستار همچنین با استفاده از الفاظی توهین آمیز حمله به جامعه خدوم درمان را به نهایت رساندند.

سازمان نظام پزشکی بر اساس وظایف مصرح قانونی در حمایت از جامعه معزز سلامت، ضمن محکوم کردن پخش این فیلم همچنین خواستار برخورد جدی با عوامل سازنده آن و نیز خواهان تغییر نگرش و تجدید رویه صدا و سیما در ساخت برنامه‌هایی با مضمون توهین به جامعه پزشکی شد.

کد مطلب 6054998
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • US ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      29 6
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      پرستاران‌ فرشتگان الهی هستن .ما مردم همیشه دعاگوی این فرشتگان هستیم .الهی همیشه سلامت باعزت باشین
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
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      پرستاران بد اخلاق و بی حوصله هستند! و در نمایش های تلویزیونی هم بارها نمایش داده میشه که پرستاری با بداخلاقی در فیلم جیغ و داد می‌کند!! چرا آنجا کسی اعتراضی نمیکنه؟؟؟؟
    • علی IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
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      با این حقوقی که پرستارا میگیرن تنها دلخوشیشون احترام جامعه است اگر همان هم نباشد دیگر انگیزه ای براشون نمیمونه وضررش را بیماران میکنند
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      8 34
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      چرا معترض مگه غیر اینه! پرستار چه حرمتی داره اصلا!
      • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
        1 0
        شما خیلی بی ادب هستید
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      مملکت ما همیشه اینجوریه .... وقتی تمام فکر و ذکر بچه ها میشه پزشکی همین میشه ....
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      9 7
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      والا این سریال نه سر داره نه ته چرا پخش میشه اصلا
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      3 0
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      به نظر میرسه کارگردان یا تهیه کننده میخواستن از پرستارها انتقام بگیرن وگرنه هیچ دلیلی نداره یک صنف رو اینطور بیرحمانه هتک حرمت کنند ،مدتهاست سریالهای سخیف ومزخرف ایرانی رو نگاه نمیکنم چون دیگه هیچ تفکری پشتشون نیست
    • مرضیه IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      1 0
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      والا این سریاله کلا با ادبیات زننده همه دارند حرف میزنند. من قسمت اول را دیدم پشیمون شدم چون بچه کوچیک دارم و همه حرفها را ضبط می‌کنه.
    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      2 2
      پاسخ
      گوشه ای از واقعیت را نشان داده است قرار نیست بالاتر از گل به شماها که در کنار خدمت بعضی کارها هم می کنید، گفته نشود
    • CA ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      این سریال‌ها باید فرهنگ عمومی جامعه را تقویت کنه نه اینکه چندتا توهین هم یاد مخاطبانش بده کسی که به فرزندش فحش یاد بده همون رو از بچه اش میشنوه

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