به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی ایکس، نوشت: آژانس آن روا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد؛ از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون دست کم ۱۶۵ نفر از کارکنان این آژانس در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند؛ تاکنون بیش از ۱۵۰ مرکز متعلق به آن روا مانند مدارس بمباران شد که برخی از آنها به طور کامل ویران شده است؛ بیش از ۴۰۰ فلسطینی در جستجوی مکانهای امن، در مراکز وابسته به سازمان ملل در غزه کشته شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: رژیمی که برای نهادهای بشردوستانه بینالمللی و مأموریت و خدمات آنها و حتی جان کارکنان این نهادها ارزشی قائل نیست و در طول ۵ ماه اخیر حدود ۹ هزار زن و ۱۲۵۰۰ کودک فلسطینی را کشته است، صلاحیت عضویت و باقی ماندن در هیچیک از مجامع حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی مرتبط با حقوق زنان و کودکان را ندارد.
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