چهارمین برد نماینده سیرجان برابر چادرملو/ سد فولادی مقابل پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (جمعه ۲۵ اسفند) با دو دیدار پیگیری شد.

در دومین مسابقه تیم‌های چادرملو اردکان و فولاد سیرجان ایرانیان در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که فولادی‌ها در دیدار دور رفت سه بر دو به پیروزی رسیده بودند و برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی تنها به یک برد دیگر نیاز داشتند.

شاگردان بهروز عطایی در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۶ چادرملو را شکست دادند تا با کسب دومین برد مقابل این تیم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند.

بدین ترتیب تیم چادرملو اردکان که در مرحله مقدماتی با ۱۳ برد و ۴۰ امتیاز در رتبه هشتم جدول قرار گرفته بود، پس از دو ناکامی مقابل نماینده سیرجان به کار خود در لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۲ پایان داد.

فولاد سیرجان ایرانیان مرحله مقدماتی را با ۲۱ برد و ۶۰ امتیاز به پایان رساند تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود و چادرملو اردکان نیز با ۱۳ برد، ۴۰ امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه هشتم جدول حریف فولاد شد.

دو تیم در مرحله مقدماتی در هفته‌های سوم و شانزدهم و در تاریخ‌های دهم آبان و ۲۷ دی به مصاف یکدیگر رفتند که فولادی‌ها در هر دو دیدار به پیروزی رسیدند و نماینده سیرجان امروز مقابل چادرملو به چهارمین برد متوالی خود در این فصل دست یافت.

محمدحسین شفقی به عنوان نماینده سازمان لیگ و مجید محسنی شوشتری به عنوان ناظر فنی و داوری در این مسابقه حضور داشتند.

علیرضا قریب داور اول، مجتبی بیداریان داور دوم و ابراهیم فیروزی داور ویدئوچک این دیدار بودند.

تیم‌های پیکان و گیتی‌پسند اصفهان در نخستین مسابقه امروز به مصاف یکدیگر رفتند و پیکانی‌ها با کسب دومین برد مقابل نماینده اصفهان به عنوان نخستین تیم راهی مرحله بعد شدند و فولاد سیرجان نیز با کسب دومین برد حریف تیم پیکان در مرحله نیمه‌نهایی شد.