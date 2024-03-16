وحید مرادی: برای المپیکی شدن ۵ درصد شانس داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال امروز شنبه، ۲۶ اسفند به ریاست شروین اسبقیان برگزار و در پایان میلاد تقوی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

وحید مرادی، سرپرست سابق فدراسیون والیبال در این مجمع گفت: به احترام انتخابی که کردید و علاقه‌ای که تا امروز علنی نکرده‌ام به آقای تقوی تبریک می‌گویم. شاید این مجمع جزو معدود مجامعی باشد که با اکثریت مطلق تشکیل شده و این نشان دهنده اهمیت این رشته ورزشی است‌.

وی ادامه داد: برای مأموریتی که آقای هاشمی برای حدود ۴ ماه به من دادند دو گزینه روبرویم داشتم. یکی اینکه شاید به شکل معمول در فدراسیون باشیم و کارهای جاری را انجام بدهیم اما راه دوم این بود که حتی یک روز را از دست ندهیم و مسئولیتی که به دوش من است را به نحو احسن انجام بدهم تا رییس بعدی کار برایش قدری تسهیل شده باشد. می‌توانم ادعا کنم حتی یک روز را از دست ندادیم و بدون حاشیه نزدیک به چهار ماه را سپری کردیم. از همه شما تشکر می‌کنم.

مرادی به نقش رؤسای سابق فدراسیون والیبال در موفقیت این رشته اشاره و بیان کرد: والیبال در طول چهار دهه گذشته راه پر فراز و نشیبی را طی کرده است. از مرحوم محمدرضا یزدانی خرم نام برده شد و بعد از ایشان هم افراد زیادی بودند. باید از دکتر ضیایی نام ببرم که انسان پاکدست و شریفی بودند. آقای افشین داوری هم مدتی سرپرست بودند. در این مدت دو عزیز بیشترین تأثیر را در والیبال ما داشتند؛ یزدانی خرم که یک ریل گذاری داشت و سپس محمدرضا داورزنی کار را ادامه داد.

وی به انتخاب سرمربی تیم ملی اشاره و بیان کرد: پائز اکنون سرمربی تیم ملی مردان ایران است، کار بسیار سختی پیش رو داریم. در لیگ ملت‌ها باید در ۹ بازی برنده شویم و رقبایمان هم ببازند تا به المپیک برویم. از همین پنج درصد شانسی که داریم استفاده می‌کنیم. اگر انتخاب شدیم دل مردم شاد می‌شود و اگر هم انتخاب نشدیم حداقل رنکینگمان را بالاتر بیاوریم باز هم رو به جلو حرکت کرده‌ایم.امیدوارم بچه‌های تیم ملی والیبال با ذهن برنده وارد زمین شوند.