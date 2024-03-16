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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

معاون عمرانی استاندار البرز:

اردوگاه معتادان متجاهر در نظرآباد احداث می شود

اردوگاه معتادان متجاهر در نظرآباد احداث می شود

کرج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: اردوگاه معتادان متجاهر در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در نظرآباد پس از طی مراحل قانونی احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی صبح شنبه در دومین نشست کارگروه مستندسازی استان البرز گفت: این نشست پیرو موضوع واگذاری عرصه دولتی جهت احداث اردوگاه معتادان متجاهر در شهرستان نظرآباد در قالب تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و شیوه نامه مربوطه به آن تشکیل شده و در نهایت با جانمایی عرصه در شهرستان نظرآباد موافقت شد.

وی با اشاره به اینکه این اردوگاه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار پس از طی مراحل قانونی احداث می‌شود، مطرح کرد: این مرکز دومین مرکز کشوری است که برای ایجاد اشتغال معتادان در حوزه درمان، بازپروری، بازتوانی، اشتغال و مراقبت‌های پس از دوران بهبودی فعالیت خواهد کرد

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز این اردوگاه به همت خیران ایجاد می‌شود که می‌تواند نقش بسیار مهمی را در دوران پس از بهبودی معتادان ایفا کرده و موجبات اشتغال و بازگشت آنان به جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 6056053

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