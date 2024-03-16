به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که حمله جدیدی را علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۹:۴۰ عصر امروز شنبه شانزدهم مارس ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن در تله الکرنتینا را با تسلیحات موشکی هدف قرار دادند.

به این ترتیب شمار عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه مواضع و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی طی روز جاری به ۶ عملیات می‌رسد.

همچنین رسانه‌های عبری زبان از پیداکردن لاشه یک پهپاد در کوه‌های «سیرین» در بالادست دره اردن خبر دادند و اعلام کردند که به نظر می‌رسد این پهپاد متعلق به حزب‌الله لبنان است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «کفرکلا» و اطراف شهرک‌های «مروحین» و «میس الجبل» در جنوب لبنان خبر داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک «حولا» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.