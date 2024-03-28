مبینا فلاح عضو تیم ملی ریکرو ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیراندازی با کمان کشورمان در سالی که گذشت اظهار داشت: اکثر افرادی که تیراندازی با کمان را در سال ۱۴۰۲ دنبال کردند متوجه مسیر رو به رشد این رشته شدند. ما در سالی که گذشت هم از نظر ارتقای رکورد و هم از نظر نتایج اتفاقات خوبی را رقم زدیم. در این سال بعد از حدود ۱۲ سال چه در کامپوند و چه در ریکرو جابجایی رکورد داشتیم که نشان داد مربی کره ای کار خودش را درست انجام داده است.

مربی کره‌ای دانش خوبی دارد

وی افزود: خوشبختانه تیراندازی با کمان ایران با عملکرد خوب خود نشان داده است که در مسیر درستی قرار گرفته است. مربی کره‌ای ما از دانش فنی خوبی برخوردار است او واقعا کمک کرد تا بتوانیم این مسیر موفقیت را سریعتر پیدا کنیم. رشته ما تجهیزات محور است و به همان اندازه که نکات فنی در کسب نتیجه تاثیرگذار است تجهیزات هم موثر است که همین مسئله در مسابقات نتیجه گرفتن را برای ما سخت می‌کند.

این ملی پوش ریکرو در ادامه خاطر نشان کرد: ما از نظر دانش چیزی از رقبای کم نداریم ولی همین نداشتن تجهیزات به روز باعث شده تلاش‌های ما در میدان مسابقات خیلی به چشم نیاید. امیدوارم وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک به این مورد رسیدگی کنند. چون این مسئله کاملا قابل حل است مخصوصا حالا که سال قبل از المپیک هم است ما واقعا نیازمند این توجه و حمایت هستیم.

فلاح در ادامه با بیان اینکه سال شلوغی را سپری کردیم؛ گفت: بازیهای آسیایی هانگژو، مسابقات یونیورسیاد، مسابقات قهرمانی آسیای تایلند و کاپ آسیای سنگاپور چهار رویدادی بود که شرکت کردم. عملکرد در اکثر این مسابقات خوب و قابل دفاع بود. در بازی‌های آسیایی به همراه اقای شبانی موفق شدیم برای نخستین بار در تاریخ تیراندازی با کمان ایران در بخش میکس عنوان چهارمی را کسب کنیم.

برای گرفتن سهمیه المپیک ناامید نیستم

او اضافه کرد: در مسابقات قهرمانی آسیای تایلند هم موفق شدم تا پای کسب سهمیه المپیک پیش بروم که همین اتفاق درحال حاضر باعث شد با انگیزه بیشتر برای مسابقات پیش رو تمرین کنم. در این رویداد سهمیه را با اختلاف یک امتیاز از دست دادم که ناراحت کننده بود چون هر چه در توان داشتم برای موفقیت گذاشتم ولی تلاش می کنم در سال پیش رو جبران کنم.

ملی پوش ریکرو ایران تاکید کرد: کسب سهمیه المپیک بسیار سخت خواهد بود چون فقط یک رویداد داریم که می‌توانیم شانس خودمان را در آن محک بزنیم. رقابت های کاپ جهانی ترکیه است که باید با تمام توان در آن شرکت کنیم و به مصاف رقبای جهانی برویم. رسیدن به المپیک با بررسی مسیر پیش رو تجهیزاتی که داریم خیلی سخت است اما غیر ممکن به نظر نمی‌رسد.