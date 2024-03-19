به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی رییس فدراسیون والیبال در جلسه آنلاین با ماتو پائز سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان به گفتگو در خصوص اهداف، برنامه ها و کادر فنی تیم ملی پرداختند.

تقوی در این جلسه ضمن تاکید بر جدیت والیبال ایران مبنی بر جنگیدن برای صعود به المپیک پاریس اظهار کرد: ما می دانیم که شانس کمی برای صعود به المپیک پاریس داریم ولی فدراسیون والیبال با تمام توان از تمامی برنامه های کادر فنی تیم ملی حمایت می کند تا بتوانیم با حداکثر آمادگی در مسابقات لیگ ملت ها حاضر شویم و چهره ای ماندگار از رقابت با قدرت های والیبال دنیا از والیبال ایران در جهان ترسیم کنیم و از این شانس کم، حداکثر استفاده را خواهیم کرد و تا آخرین لحظه خواهیم جنگید.

موتا پائز سرمربی فرانسوی - برزیلی تیم ملی والیبال کشورمان نیز ضمن تبریک به تقوی برای انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون والیبال ایران توضیحاتی در خصوص برنامه و مراحل آماده سازی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در مسابقات لیگ ملت ها ارایه کرد و اظهار داشت: ما زمان کمی داریم و باید از آن به بهترین نحو استفاده کنیم. از بهترین و آماده ترین بازیکنان استفاده خواهیم کرد و همه با هم تلاش می کنیم تا دوباره ایران به صدر تیم های برتر رنکینگ جهانی والیبال باز گردد.

*جعفر محمدی کلی