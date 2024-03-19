نماهنگ «دشت باوینه» عیدانه حوزه هنری در نوروز ۱۴۰۳ رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ قطعه موسیقی «دشت باوینه» تولید جدید واحد موسیقی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با شعری از محمدرضا تیموری نژاد و آهنگسازی و تنظیم حسین رحمانی به کارگردانی سید جواد هادی اصل با اتمام فیلمبرداری در حال طی کردن مراحل نهایی تدوین است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اثر با توجه به مفاهیم همدلی، شور و نشاط، امیدآفرینی برگرفته از فرهنگ اصیل عشایری ویژه ایام نوروز ۱۴۰۳ تولید شد.

محمد حسن محمودی افزود: این کار از طریق رسانه‌های عمومی و درگاه‌های مجازی پخش خواهد شد.

در تولید این اثر فاخر هنری، معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آفرینش‌های هنری بسیج، بسیج دانش آموزی ناحیه عشایر، سیمای استانی دنا، ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین (ع) یاسوج مشارکت و همکاری داشتند.