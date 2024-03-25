نگرانی سازمان بهداشت جهانی نسبت به حمله به یک بیمارستان دیگردرغزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که گزارش‌های منتشر شده در خصوص حمله به بیمارستان امل در خان یونس و بازداشت کارکنان و بیماران این بیمارستان و خسارات وارده به آن به شدت نگران کننده است.

وی در ادامه افزود: ما خواهان حمایت فوری از بیماران و کارکنان بیمارستان امل هستیم. باید در نوار غزه آتش بس اعلام شود.

علاوه بر بیمارستان امل، ارتش رژیم صهیونیستی از یک هفته قبل انواع جنایات وحشیانه را علیه آوارگان فلسطینی در بیمارستان شفای نوار غزه مرتکب شده‌اند.

لازم به ذکر است که خبرنگار شبکه المیادین صبح امروز گزارش داد که اطراف بیمارستان شفا شاهد حمله‌های هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی در کنار تیراندازی‌های گسترده از سمت نظامیان صهیونیست بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای طی ساعت‌های گذشته توپخانه رژیم صهیونیستی طبقه فوقانی بیمارستان شفا را هدف قرار داده است.

این در حالی است که در کنار تمام جنایات رژیم صهیونیستی علیه بیمارستان شفای نوار غزه خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست به محاصره بیمارستان امل واقع در غرب شهر خان یونس و جمعیت هلال احمر فلسطین در این منطقه ادامه می‌دهند.

حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جنایات جنگی واضح و آشکار در قانون‌های بین المللی محسوب می‌شود که صهیونیست‌ها طی روزهای اخیر بدون توجه به هشدارهای نهادهای جهانی به ارتکاب آن مشغول هستند.