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۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹

در نامه‌ای به رییس جمهور مطرح شد؛

تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود

تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود

شورای عالی نظام پزشکی، در نامه ای به رییس جمهور، خواستار اصلاح مصوبه تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه شورای عالی نظام پزشکی که رئیس، نواب رئیس و دبیر شورای آن را امضا کرده اند، عنوان شده است: بر اساس تکلیف شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن می‌دانید ضروری است حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود.

هیأت دولت در مصوبه‌ای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان، نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند؛ بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.

شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.

دستور فرمائید نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیأت وزیران و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اقدام گردد و کسب تعرفه حلال و متعارف را روا دارید.

مکرراً تاکید می‌شود تقویت بنیه مالی سازمان‌های بیمه گر را از طریق روش‌های تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمائید تا با پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.

دستور فرمائید فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روش‌هایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه التفاوت تورم کاهش هزینه‌های مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارض‌های متنوع و…) تا حدودی جبران گردد.

شورای‌عالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام می‌دارد.

کد مطلب 6063925
حبیب احسنی پور

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نظر شما

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    نظرات

    • یک شهروند IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      66 45
      پاسخ
      واقعا تکبر و بی ادبی از نامه شون میباره. مگه حقوق کارگر چقدر افزایش داشته که ویزیت پزشکان بیش از این افزایش داشته باشه؟ چند درصد از پزشکان زیر خط فقر هستند؟ خجالت بکشید. بسیاری از پزشکان به جای خدمت، پادشاهی میکنند.
      • TR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        40 35
        چیزی نمی‌دانید اظهار نظر نکنید. طی ۱۲ سال از جیب سیستم درمانی بجای دولت تعرفه ها فریز شده.تعرفه جراحی یک جراح در طی این مدت دو برابر هم نشده و هر کای جراحی از ۳۶ هزار تومان هم‌اکنون ۶۹ هزار تومان است. در صورتیکه سایر هزینه ها بیشتر از ۱۵ برابر شده و حتی حقوق کارگر هم ده برابر شده.
      • نادر IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        41 38
        تعرفه پزشکان بسیار پایین است و تعرفه واقعی صد برابر این است.کافیه پاتونو از این مملکت بزارید بیرون تا واقعیت رو بفهمید.مقایسه یک کارگر با پزشک نشان از حماقت است و واقعیت این است که بسیاری از پزشکان حقوقی در حد یک کارگر دارند.
      • امیر IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        41 33
        عقده و کمبود هم از سخنان جنابعالی می‌باره ، کجای دنیا پزشک با کارگر مقایسه میشه ، در حالی که کشورهای همسایه فرش قرمز برای پزشکان پهن کرده اند، امثال شما فقط باعث فرار قشر نخبه میشید . شما هم تشریف ببرید پزشکی بخونید . راحته دیگه .
      • م.م IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        29 31
        خفه شو. تمام. هر صنفی خودش رو با صنف خودش مقایسه کنه.کارگر با کارگر بنا با بنا معلم با معلم دکتر با دکتر مهندس با مهندس. الکی حرف مفت نزن. هر کس بر اساس توانمندی، آی کیو،مسئولیت و زحمتی که میکشه مستحق حقوقه.چرا دوتا صنف بر ربط رو با هم مقایسه میکنی؟کارگر بنده خدا کار میکنه. دکتر جان میبخشه.
      • غلی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        34 27
        هیچی عزیزم بعد بیست چند سال درس خواندن هنوز متوجه نیستی که اگر قرار بود کاری هم کنه بیشتر از این در آمد داشت یک صاف کار با ۵ کلاس سواد صبح که ماشینتو تحویلش میدی ظهر ده میلیون ازت میخواد
      • ناشناس IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        5 5
        جناب امیر. پزشک شدی. صاحب مملکت که نیستی به عنوان کسی که بیش از تو درس خونده بگم بهت اگر خدمات فنی مهندسی در اختیار پزشکان نباشه با طب سنتی تفاوتی ندارین. جالبه بنده و همکارانم هم جزو قشر کارگر هستیم و جنابعالی فکر می کنی چون دکتر شدی دیگه هر حرفی زدی درسته. جامعه همه چیزی باید به هم بیاد.
      • روشنگر IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        3 0
        من نمیدونم مسئولین محترم اصلا درجریان هستن پزشکان محترمشوم دارن چکارمیکنن وچطوری کار میکنن یا نه همین ....تعرفه زیاد کنید خطای پزشکی هم کمتر میشه .الان من که پزشک متخصص سرطان بدخیمم رو کیست تشخیص داده وبا تجویز ویتامین کار درمانم رو صد برابر سخت تر کرده دسنم به کجا بنده
      • اسحاق IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        4 4
        مگه پزشکان سیر میشن ؟؟؟؟ ریالی پول مالیات نمیدن پول نقد قبول میکنن
      • سامان IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        4 4
        با سلام کاملا با نظرتون موافقم متاسفانه پزشکان تو این مملکت دارن تجارت میکنن به عنوان یه کادر درمان هر کدوم از پزشکان خواست تشریف ببره بلیطش را براش میگیرم بره کجای دنیا مثل ایران تجارت میکنید و مالیات هم نمیدین ارزش و احترامم دارین
      • ایران NL ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        8 1
        دوستان بی آبرو که کامنت گذاشتن نشان دادن در این بیست سال درس چیزی بهشون اضافه نشده در ضمن 35 درصد افزایش حقوق کارگران رو اگه شما شعور فهمیدن ندارید مشکل شماست غیر استخدام نیروهای دولت مازاد همه در بخش شورای عالی کار قرار میگیرند حال مهندس و حسابدار و مدیر مالی و کارگر و چه و چه
      • علی US ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        2 4
        دوست عزیزم،تکبر نیست ،از فشار زیاده،وقتی شما تو این کمبود ،وسایل خصوصا خارجی ها رو که اکثرا هم خارجین ۱۰ برابر قیمت به علت عدم موجودی میخری،رایگان خدمت نمیدی بلکه از جیبت هم داری برای مریض میزاری،وآخر به این نتیجه میرسی کارمند سایپا وضعش از تو بهتره و مسافراتش سر جاشه و سر ظهر تو خونشه نه مثل ما
      • حسینی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        6 14
        شعر الکی نگین با پول همین کارگر و بیت المال درس خوندین و دکتر شدین فراموش نکنید کی بودید و کی هستید وظیفه شما خدمت به مردم هس و باید دین خود را ادا کنید آیا همه دکتر بشن شغلهای دیگه چی میشه پس همه ارزش دارن ولی به دکترا جایگاه کاذبی دادن ولی هیچ جای دنیا ای جوری نیست
      • ES ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        4 5
        چرا نمیری ربع قرن بزنی کنار و سرت تو یادگیری باشه ، بعد بیایی نظر بدی ؟هر وقت خرج بچه های گرامی رو ربع قرن ( ۲۵ سال )دادی که بعد تازه بیان بیرون و تازه شروع به کار کنن و کمتر از پزشک افغانستان و پاکستان حقوق شون باشه،بیا نظر بده ،حاضری به بچه ت بگی بعد ربع قرن هزینه قناعت کن کارگر و کارمند کم میگیرن
      • کاربر سایت 1 US ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        6 1
        اون پزشکای قدیمی بودن،پزشکای جوون درآمدشون تازه وقتی به 40سالگی میرسن پونزده میلیونه،بهتره پزشکی که پنجاه سال داره کار می‌کنه رو تو سر پزشکای جوون نزنید،ما هرچی میکشیم از اون قدیمی است ،اونا زندگی کردن حرفشو ما جوونا داریم میخوریم
      • جعفر IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
        6 2
        پزشکان لطفا شانتاژ نکنید. زمان قاضی زاده هاشمی تعرفه های شما 4 برابر شد. بعد از اون هر چه قدر هم زیاد نکرده باشند، آن افزایش ناگهانی رو جبران نمی کنه. مردم دیگه با این اراجیف قانع نمی شن. همینجا هم در حال جنگیدن با مردم هستید. یکی میگه خفه شو! یکی دیگه معتقد به طبقه بندی مشاغل به سبک ناصرالدین شاهه!
      • US ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        2 0
        اگر قرار بود پزشک درآمد کارگر داشته باشه چرا استرس کنکور و هفت سال عمومی و ۲سال طرح اجباری و چهار سال تخصص و دوسال طرح تخصص رو تحمل میکرد؟تمام این سالها هم درآمد ندارم.تقریبا حدود ۱۵سال میشه،خود شما حاضری ۱۵سال بدون درآمد بمونی؟
      • US ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        2 0
        شما پزشکان متخصص که قدیمی هستن رو میبینی ،اکثر پزشکای جوان دیگه تمایلی به کار درمانی ندارن،چون هزینه همه چی گرون شده و کار درمانی دیگه ارزش نداره،این وظیفه بیمه و دولته سلامت رو تامین کنه نه پزشک،مردم بجای اینکه حقشون رو از دولت بگیرن میخوان پزشک از جیب پرداخت کنه،
    • خبردار IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      47 37
      پاسخ
      فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود این جمله اوج وقاحت و رند بودن رو به آدم القا میکنه خجالت بکشید کدام پزشک در فشار مالی است که این گونه سخن میگویید
      • ناشناس IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        11 5
        پزشک ها هم تحت فشار هستند، مثل همه، و مسئولیت پزشکی هم بسیار سنگین هست،
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      33 2
      پاسخ
      دولت رییسی تنها راه مهار تورم را فشار به همه اقشار مردم‌می داند،فشار به کارمندو کارگر و سهامدار و کادر سلامت و... متاسفانه هیچ‌راهی برای مهار تورم جز این راه نه دارند نه بلدند
      • محمد IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        7 7
        همه دولتها همین بودن ، نه فقط این دولت
    • پرستار AE ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      31 17
      پاسخ
      تعرفه پزشکی قابلیت اجرا نداره ولی ۲۰ درصد کارمندان قابلیت اجرا داره! متاسفانه در کشور ما طبابت تبدیل به تجارت شده
      • اراد IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        11 7
        حقوق پزشکان در ده سال گذشته دو برابر شده ، حقوق کارمندان چی؟ دلار چی؟ این ۳۰ درصد هم مربوط به حقوق پزشک نیست کل هزینه هست که سهم پزشک ده درصده یعنی فقط ده درصد حقوق پزشک بالا می‌ره ولی هزینه ها چی؟
      • TR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        1 0
        آیا پرستار محترم حقوق شما طی ده ، دوازده سال گذشته دو برابر شده؟ ولی تعرفه کای جراحی در این مدت دو برابر هم نشده . در محل کارت تعرفه کای جراحی را تحقیق کن متوجه میشی
    • علی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      16 16
      پاسخ
      پزشکی که به خود ارزش قائل شود زیر بار زور نمی‌رود
    • US ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      30 32
      پاسخ
      یه پسر 15ساله صبح که از خونه شون رفت سر کار میشه کارگر ولی یه بچه از 7سالگی تا 40 سالگی که درس خوند تازه میشه یه دکتر که اندازه اون بچه 15ساله هم ثروت نداره مرحوم پدرم کارگر ساده ای بود میگفت قدیما دکتر قلب خوب اگه میخواستی باید خونه فروشی میکردی بری لندن قدردان باشید این 4تادکتر نرن خارج
      • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        13 15
        البته نهایتا دیگه بشه 30 سال مگر اینکه IQ اون پزشک دیگه خیلی پایین باشه. متاسفانه برخی از تنبلهای کلاس اون موقع رفتن تجربی و با کلی هزینه کلاس کنکور، معلم خصوصی و..‌. شدن پزشک. بیچاره بیمارانی که زیر دستشون برن.
    • AE ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      29 14
      پاسخ
      البته مقصر خود دولت هست که مثل سایر کشورهای دنیا،تعرفه ها را متناسب با تورم و یکسان برای تمام مشاغل افزایش دهد. دولت حقوق بازنشستگان و کارمندان را ۲۰ درصد افزایش تصویب کرده ولی تعرفه پزشکی را تقربیا دو برابر افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان تصویب کرده ،یعنی رنگ خون پزشکان دو برابر بازنشستگان
      • TR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        1 2
        امسال این عنوان را کرده که ۲۰ درصد آن شامل تعرفه می‌شود. حتی اگر صد در صد هم افزایش دهد جبران ۱۲ سال گذشته که فریز شده را نخواهد کرد.دیگر هیچ جراحی حاضر نخواهد بود با تعرفه ای که مربوط به ده سال قبل است کار کند.
    • محمد IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      24 10
      پاسخ
      بعضی پزشکان عمل زیبایی دماغ می کنند اما بنام دیگر مثل پلیپ بینی از بیمه پول های میلیونی می گیرند
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      2 2
      پاسخ
      دکترا که خط فقر نمیدونن چیه مخصوصلا پزشکان متخصص منظورم اون دکتر که عمل میکنن برا خودشون مغازه زدن برای کوچکترین عمل خدا تونان زیر میزی میگیرن برای یه عمل دیسک کمر ۴۰ملییون البته تو شهرستانها تو تهران که سر به فلک کشیده خلاصه کلام اگه مریض عمل لازم داشته باشه پول زیر میزی نده باید بمیره
    • علی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      21 19
      پاسخ
      این تصمیمات کارشناسی نشده اول به مراکز درمانی ضربه میزنه و بعد به پزشکان و از طرفی پرسنل این مراکز،با همین تصمیمات اشتباه کاری کردن که پزشک ها از ایران دارن میرن
    • روشنگر IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      3 2
      پاسخ
      شورای عالی نظام پزشکی رشد نرخ رشد معلومات پزشکان ووجدان کاریشون رو با این تعرفه پیشنهادی تضمین میکند درثاتی چطور حقوق کارمندا ۱۸ درصد وکارگران کمی بیشتر وتعرفه درمان یکهو ۵۰ درصد زیاد بشود
    • حسین CZ ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      2 0
      پاسخ
      کسی سالی چند بار در کشورهای خارج سیر سیحت می کند خبر زندمانی کارمند بازنشسته کارگر دارد واقعا باید گفت برای تهیه کننده و تصویب کننده افزایش تعرفه متاسفم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک پیکرند چه عضوی بدرد آورد روزگا ردگر عضوها را نماند قرار
    • Pourghasemi IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      6 5
      پاسخ
      دولت باید هرساله میزان افزایش حقوق کارمندان ،کارگران و پزشکان را به صورت یک لایحه واحد به مجلس ارسال کند، امسال کمترین افزایش را کارمندان دولت داشته آمد به میزان 20 درصد درصورتی که بیشترین فرار مالیاتی مربوط به پزشکان شریف می باشد
      • علی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        5 4
        فکر کنم شما چیزی از مالیات و دارایی نمی دونی
      • US ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        5 4
        دقیق ترین مالیات رو پزشکا پرداخت میکنند حرف مفت را مثل طوطی تکرار نکن
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      13 18
      پاسخ
      درود بر دولت که جلوی زیاد خواهی مافیای پزشکی را می‌گیرد کارمندان ۲۰ وکارگران ۳۰ واما پزشکان ۳۵ درصد افزایش حقوق هنوز هم ناراضی هستند انحصار تو پذیرش رشته پزشکی درست کردنه باید سه ماه تو نوبت یه متخصص باشیم برا فرزندان اعضا هیات علمی دانگاههای علوم پزشکی سهمیه در نظر گرفتنه مالیات هم نمیدن
      • TR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        18 3
        امسال می‌خواهند با ۳۵ درصد جبران ۱۲ سال قبل را بکنند.ولی اگر سیصد درصد هم افزایش دهند جبران نخواهد شد . تعرفه جراحی طی ۱۲ سال دو برابر هم نشده . آیا حقوق شما هم در این ۱۲ سال اینطور بوده یا سالی حداقل ۲۰ درصد بالا رفته؟
    • بهروز IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      3 0
      پاسخ
      اول باید خودشان اصلاح شوند (یک سوزن به خودشان یک جوالدوز به دیگران
    • بهروز IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      3 0
      پاسخ
      پزشک محترم تو باهمان پول کارگری که میگی نباید با تو مقایسه بشه گوشت ومرغ میخوری ویلا داری آخرین سیستم سوار میشی ولی همون کارگر از جونش مایه میگذاره
      • US ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        1 0
        من یه پزشک جوانم،۱۵سال درس خوندم،تا الان دستم تو جیب بابام بوده،ماشینم ندارم،تا جایی که میدونم تحصیل رایگان طبق قانون اساسی حق همه هست،واقعا خجالت نمی‌کشید این حرفها رو میزنید،بخاطر همین حرفاس دیگه پزشکا از کار درمانی صرف نظر میکنن میرن سراغ کار زیبایی ،شما هم حقتو برو از دولت و بیمه بگیر
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      2 0
      پاسخ
      اگر قرار باشه همه چی با قیمت دلار حساب بشه حقوق و درآمد همه باید دلاری باشه. تمام
    • علی IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      10 15
      پاسخ
      پزشکا هم به بهانه مهاجرت هر کاری دلشون می خواد میکنن وگرنه هیچ جای دنیا به پزشکای ایران نیاز ندارن باز پرستارا بگن اره اونا راحت مهاجرت می کنن
    • علی IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      11 22
      پاسخ
      دولت به این وضع باید رسیدگی کنه پزشکا انقدر ثروتمند شدن که مصوبه دولت رو اجرا نمی کنن دستمزد پزشکم باید دولت تعیین کنه چرا خودشون دستمزد مشخص می کنن الان پزشکا دارن الکی تهدید می کنن به مهاجرت هیچ جا مثل ایران واسه پزشکا خوب نیست ، وگرنه میرفتن باید ظرفیت پزشکی چند برابر بشه تا رقابت بشه
      • علی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
        0 1
        رقابت سر چی باشه.؟؟سر جون مردم واقعا این نظرات کارشناسی غنیمت هست در این وانفسا !!!!
    • SE ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      5 2
      پاسخ
      هم پزشک درست میگه هم کارگر . اشکال دخالت دولت‌در‌همه چیز است. اگر حقوق کارگر رو به دلار حساب کنه تعرفه پزشک هم به دلار و جهانی حساب کنه. مقصر مردم و قشر دکتر و مهندس و کارگر نیست . مقصر دولت است فقط و فقط
    • سینا IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      6 4
      پاسخ
      مردم له شدن بسه خجالت بکشید
    • رضا IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      5 6
      پاسخ
      ۳۵ درصد کمشونه؟؟!!! خیلی بی انصافین. حقوق کارمندان ۲۰ درصد اضاف شده پزشکها ۳۵ درصد کمشونه؟! وای از حرص و طمع
    • علی IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      8 6
      پاسخ
      حقوق کارگران متخصص ۲۲درصد افزایش داشته،اونوقت پزشکان طماع افزایش ۳۵درصد رو کم میدانند!!!
      • US ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        3 7
        خودتو با کی مقایسه می‌کنی آخهههه
    • محمد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      3 4
      پاسخ
      پزشکانی محترم لطفاً ناراحت نشوید این بیست درصد افزایش کارمند هارو به افزایش شما اضافه میکنیم .بیچاره ها فقیرن کم دارن خرجشون زیاده خیلی زحمت کشیدن و میکشن . دولت جسارت ندارم وضع اینه خدا به دادمون برسه
    • بیمار IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      3 7
      پاسخ
      چناب دکتر اگر خارج به شما بیشترپول میده پس چرا اینجا چونه میزنی کارگر بدبخت نمیتونه بره خارج ولی تو که میتونی برو جایی که درامدت بیشتره
      • رضا IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        6 3
        متاسفانه یکی مثل شما متوجه نیست که بهترین جراح های ایران یا رفتن یا دارند میرن و من و شما سر ده درصد و بیست درصد بحث میکنیم و فردا اگر خودمون یا خانوادمون مشکلی پیدا کردیم سراغ هر کدومشون را بگیرم میبینیم پشت در مطبشون نوشته تا اطلاح ثانوی تعطیل است بیش از ده بار مطب مراجعه کردم آخرش گفتند دیگه نمیا
    • ES ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      6 5
      پاسخ
      یه پزشک متخصص دوازده سال مدرسه و هفت سال عمومی و چهار تا شش سال تخصص و اگه فوق تخصص باشه ، سرجمع ربع قرن و بیشتر درس خونده و دور از کار بوده و خونواده جورشو کشیده و ربع قرن فقط پول خرج کرده ، حالا که بیرون اومده تورم شدید هم در شروع کار ( که زندگی زندگیش هم هنوز شروع نشده ) نصیبش شده .
    • زهرا US ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      7 5
      پاسخ
      خیلی جالبه چطور یک پزشک رو با کارگری که از ۱۸ سالگی رفته سر کار فوقش ۸ ساعت کارکرده با پزشکی که حداقل تو سن ۳۰ سالگی رفته سر کار بسیار پر مسئولیت که با جون ادما سر و کار داره مقایسه میکنید چطور آهن فروش سیمان فروش یا کلا بازاریها رو نمی بینید که اگه فقط تو خونه بشینند و اصلا سر کار نرود رشد سرمایه +
    • US ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      8 1
      پاسخ
      بهترین کار خروج پزشکان از حرفه پزشکی است تا برای مردم از كشورهاي مثل بنگلادش با حقوق دلاري استفاده كنند البته اين اتفاق تا چند سال اينده خواهد افتاد و براي بسياري از اعمال جراحي و اقدامات پزشكي. نه پرستار نه پزشك ماهز وجود نخواهد داشت و مردم بايد به تركيه و كشور هاي عربي بروند
    • بهاره IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      حقارت و توهین از کلام بعضی میباره...اولا که ما پزشکان مالیات میدیم.دوم اینکه با توهین به هموطنتون شما بزرگ نمیشین خودتونو کوچیک میکنین.
    • NL ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      واقعا بی انصافی میکنید در حق پزشکان مثلا ۲۰۰_۳۰۰تومن خدا وکیلی چی میشه توی این دوره ارزشمندترین چیزی که یه انسان داره جونش هست .منتها جالبه که حقوق پزشکان که دولت باید برسونش به ۷۰-۸۰میلیون دست نمیزنه

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