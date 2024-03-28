به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه روز گذشته وقوع یک مورد گروگان‌گیری به حوزه انتظامی شاهرود گزارش شد، ابراز داشت: بررسی‌ها حاکی از گروگان‌گیری دو جوان ۳۰ و ۳۵ ساله بود.

وی ضمن بیان اینکه با تلاش پلیس هویت گروگان گیر مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: مخفیگاه آدم ربا طی ۲۴ ساعت در یکی از روستاهای شاهرود مشخص شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه طی عملیات تعقیب و گریز و شلیک به سمت لاستیک خودرو متوقف شد، ابراز داشت: فرد گروگان گیر دستگیر شد.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه حال عمومی گروگان‌ها خوب گزارش شده است، تصریح کرد: خوشبختانه این افراد آسیبی ندیدند و سالم رها شدند.

وی افزود: متهم در بازجویی انگیزه خود را اختلافات مالی با بستگان این دو جوان اعلام کرد و گفت برای کسب پول نقشه ربودن آنها را طراحی کرده است.