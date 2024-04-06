  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۴۷

مهر بررسی می کند؛

اعتراضات به تعرفه های پزشکی کلید خورد/ وزارت بهداشت تهدید کرد

اعتراضات به تعرفه های پزشکی کلید خورد/ وزارت بهداشت تهدید کرد

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳، با اعتراض گروه ها و انجمن های مختلف پزشکی مواجه شده و به نظر می رسد، با این تفاسیر؛ اعتراضات نسبت به روند رشد تعرفه ها کلید خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ همچون سال‌های گذشته با تأخیر به تصویب هیأت وزیران رسید. پنجم فروردین ۱۴۰۳ و در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید؛ در حالی که شورای عالی بیمه سلامت، عدد ۴۶ درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت، پس از چکش کاری در این سازمان؛ با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در واکنش به تصویب تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی، گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفه‌ها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.

در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.

وی افزود: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است.

کریمی تاکید کرد: جز حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹,۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.

در عین حال و به دنبال مصوبه رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳، شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.

عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های ۱۴۰۳، گفت: افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمی‌شود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد؛ بخش زیادی از این افزایش صرف هزینه‌های سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا می‌شود.

وی افزود: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود.

روح الامینی تاکید کرد: باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از سال‌های گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاه‌های سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات می‌دهند و اداره آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

با این تفاسیر، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به دریافت‌های مشهور به زیرمیزی در طبابت هشدار داد و گفت که برای افراد متخلف؛ جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. به طوری که، اگر اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر و برای مرتبه دوم ۲۵ برابر و برای مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه در نظر گرفته ایم.

وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که درصد کمی از پزشکان دچار این تخلف می‌شوند، به طوری که برای پزشک عمومی زیرمیزی یا تعرفه بالا معنایی ندارد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از پزشکان به دلیل ماهیت رشته‌ای که دارند و نسخه نویسی انجام می‌دهند امکان دریافت رشوه برای آنها بسیار پایین است.

در همین حال، سازمان نظام پزشکی در اطلاعیه‌ای از جامعه پزشکی خواسته است که تعرفه‌های مصوب را اعمال کنند. اما، باید دید گروه‌های پزشکی با تعرفه‌های ۱۴۰۳ کنار می آیند، یا شاهد دریافت‌های اختیاری خواهیم بود.

کد مطلب 6069861
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علوی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      71 87
      پاسخ
      متاسفانه پزشکی به تجارت تبدیل شده است. تفکرات مادی گرایانه که در سیستم درمان و نظام آموزش پزشکی وجود دارد بعضی از پزشکان را به تاجر تبدیل کرده است.
      • محمدی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        67 47
        آقای تفکرات مادی گرایانه ! شغلت چیه ؟! حاضری این همه مدت با این افزایش قیمتی کار کنی یا تا سال نشده قیمت دوبرابر میکنی الان اینجا اضهار فضل میکنی!
      • پزشک عمومی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        44 36
        متأسفم از طرز تفکر شما
      • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        55 30
        شما کسی بیاد مغازه ات برای شادی روح پدرت صلوات بفرسته از سود خودت می گذری جناب معنویت گرا؟
      • میترا IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        79 50
        پزشکان هر سال با همین شانتاژهای خبری و اعتراضات صوری درصد افزایش بیشتری برای خودشان ایجاد می کنند . کارمندان و کارگران 20 درصد افزایش حقوق داشته و پزشکان 35 درصد یعنی دارند دست پیش میگیرن که بله ما افزایش ناچیزی داریم . جالبه میگن مردم دخالت نکنن . خوب این افزایش از جیب ملت پرداخت میشه .
      • میترا IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        55 73
        تنها راه حل مقابله با پزشکان انتقال آموزش پزشکی به وزارت علوم هستش بقیه راه حلها موقتی هستش . با یه نسخه دو دقیقه ای و زیر باد کولر و گرمای بخاری انتظار درآمد میلیاردی دارند . مالیات هم نمیدن و رشوه ...
      • مهدی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        22 4
        شما یه شغل دیگه مثل پزشکی و کادر درمان بگین که هزینه های تعرفه اش تو ده سال فقط و فقط دو برابر شده باشه،
      • US ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        21 22
        واقعا چرا حقوق کارمندان ۲۰ درصد اضاف شده ولی واسه پزشکان ۳۵ درصد ؟؟؟ چرا کسی نیست بیاد جواب بده؟؟؟ مگه اینا تو این کشور نیستن ؟؟؟ چرا با بقیه فرق دارند؟؟؟
      • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        15 17
        حقوق و بیمه منشی پزشکان زیاد شده، به علت نسخه‌ی الکترونیک مجبورند نیروی اضافه استخدام کنند. دستگاه های معاینه چند ده برابر شده، درحالیکه مالیات کارمندان نه الی ده درصد است مالیات پزشکان از ۱۸تا ۵۰ درصد است. زمان و انرژی و مسئولیت حرفه ای پزشکان بالاتر است اگر شما حاضرید با این شرایط کارکنید بسم الله
      • دوستان IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        19 10
        این را واسه شمایی میگم که همیشه دودوتا چهارتا میکنید.سال ۱۴۰۲ ویزیت یه سلمونی ۱۵۰ تومنه و یک پزشک عمومی ۱۰۰ تومن. شما ماهی یکبار میری سلمونی و ۱۵۰ میدید وسالیانه ۱۰ الی ۱۲ بار میرید سلمونی. ولی سالانه شاید ۲ تا ۳ بار بری پیش پزشک عمومی.یعنی پزشکها با سالها درس خوندن، جور هزینه درمان مردم را هم میدن
      • الهام IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        7 12
        پزشکان همیشه زیاده خواه بودن و رفتارشون همیشه کاسبکارانه بوده . دولت باید پشت ملت باشه نه پزشکان
      • فاتحی IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        10 12
        پزشکان در ایران دارند حکومت میکنن . اصلا چرا پزشک کم داریم تو این کشور ؟؟؟ اینم انکار کنید . پزشکان باید به دست عدالت سپرده شوند
      • Mstfa IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        11 10
        یک پزشک پس از طی کردن هزارااان ساااعت مطالعه مستمر و هزااران ساعت کشیک مداوم بعداز حداقل ۱۱ سال وارد بازار کار میشه پس هموطن ، اگه حس میکنی حقش نیست ، مراجعه نکن ، خودت مطالعه کن و خودت خودتو درمان کن ، البته اگر هوشت یاری کنه
    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      79 59
      پاسخ
      برا یه نوبت پزشک متخصص سه ماه باید تو نوبت باشیم برا یه سوزن سرم وصل کردن باید پنجاه هزار تومان پرداخت کرد بعد برا یه روز کارگری دست مزدش میشه ۳۵۰ هزار تومان کلا اسم وزارت بهداشت را باید گذاشت وزارت تجارت خانه پزشکان
      • مهسا IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        22 22
        چرا پزشک متخصصی که حداقل ۱۵ سال تلاش کرده برای رسیدن به این موقعیت رو با کارگری مقایسه میکنید که اگرچه شغل پرزحمت داره ولی تلاشی برای بدست آوردنش نکرده؟؟کجای دنیا متخصص و کارگر حقوق برابر دارند؟ اون پزشک سالها روی خودش با زحمت و عمرش سرمایه گذاری کرده و حق داره الان به سود برسه
      • علی RU ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        16 13
        مهم ا. ن سوزن وصل کردن و پنجاه هزار تومان گرفتن نیست مهم پرداخت کرایه محل و هزینه تجهیزات و پرسنل و نگهداری و بیمه و... چیزهای دیگر است. شما به عنوان کارگر نه از هزینه های محل کارت خبر داری و نه از هزینه های پرسنلی. به شما هم ربط پیدا نمی کند این موارد سر ماه حقوق خودت رو می گیری.
      • یاسر IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        13 11
        نمیدونم شما چطور عقلتون که کار پزشکو با هر کار دیگه ای مقایسه میکنید مومن هردفعه عمل پزشک زیر بار ی میلیارد دیه میره بعد نمیدونم فازتون چیه کارگر محترم روزی ۸ ساعته یک رزیدنت در هفته تا ۱۰۰ ساعت هم شیفته
    • مجید IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      65 63
      پاسخ
      خیلی پر رو تشریف دارن ای آقایون پزشک با توجه به شرایط مردم یکم رحم و مروت تو این قشر پر مدعا وجود نداره . معرفت .....
      • میثم IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        64 36
        شما میری سلمونی صد تومان ازت میگیره..بعد میگین ویزیت پزشک باید صد تومان باشه؟ انصاف هم چیز خوبیه بخدا
      • سجاد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        39 27
        عزیزی که گفتی سلمونی ۱۰۰ تومن میگیره، نظرت درمورد مزد ۳۰۰ تومنی کارگر در روز چیه؟!
      • جواد IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        49 36
        بچه جان. چرا فقط پزشکان باید جور اقتصاد فلج مملکت رو بکشن...شما وقتی گشنت میشه میری رستوران کلی پول میدی یه آروق هم میزنی و با شکم سیر میای بیرون....چرا به اون رستوداندرر نمیگی هوای شکماو داشته باشه و ارزون حساب کنه... چرا فقط از کادر درمان طلبکارین...اونا هم زن و زندگی و مخارج دارن.. تاسف
      • کارمند IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        12 13
        سلمونی دو دقیقه طول میکشه ؟؟؟ اونم ماهی یه بار . شما حتی بیماران رو وادار میکنین به پرداخت نقدی برای فرار مالیاتی بعد من کارمند باید اول مالیات بدم تا حقوقم واریز بشه . دولتها تا جایی که تونستن در خدمت جیب پزشکان بودن . فیلم بازی نکنین . چرا جلوی افزایش ظرفیت پزشکی رو میگیرین ؟؟؟ پزشکان ضد مردم
      • رضا IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        12 7
        فعلا برا دکترها خوب شده
    • محمد حسینی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      52 32
      پاسخ
      بخدا مردم توان اضافه پرداخت رو ندارن برا دکتر فوق تخصص کلیه کودکان چند روز پیش 300 ویزیت برا سونو گرافی 280 و برا دارو و آزمایش ادرار 200 دادم خودمم حقوق بگیرم نمیشه جبران کرد دکترا هم شکر خدا وضعشون خوبه چی میشه هوای مردم بیشتر این روزا داشته باشن؟ مال دنیاست . ای که دستت می رسد دستی بگیر
      • محمد IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        70 19
        هزینه درمان به عهده دولت است نه پزشک
    • محسن AE ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      43 32
      پاسخ
      اسمش وزات تجارت پول رشوه هست .با پول کارت زود سری انجام میشه
      • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        15 9
        چرا از وکیل ، صافکار ، و بقیه کسبه که هر قیمتی دلشون بخواد میگیرن حرفی نمیزنید اما به پزشکی که با جان مردم سروکاردارندو هرروز برای درمان بهتر بیمارانشان باید مطالعه کنند و به روز باشند می پرید
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      24 8
      پاسخ
      باسلام وآرزوی قبولی عبادات همگی امیداهالی شهرستان شادگان عمل جدی به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب که روی دفترچه بیمه هاثبت شده که فرموده بایدکاری کنیدکه بیماربه جزدردبیماری مشکل دیگری نداشته باشد متاسفانه تنهابیمارستان شهرستان شادگان خوزستان بیشترمواقع فاقدپزشک متخصص و تنهادرمانگاه بیمه اجتماعی فاقدمتخصص
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      72 13
      پاسخ
      متاسفانه بیمه ها وظایفشون رو انجام نمیدن وتاوان این فرار بیمه ها از مسئولیتشون رو پزشکا باید انجام بدن !!! پزشک متخصص الان کار میکته و ۸ ماه بعد دو سوم پول کارکردش رو میگیره کدام حرفه در مملکت ما این کار را میکنه؟!!!
      • خودم IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        3 5
        تقریبا همشون
    • US ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      38 29
      پاسخ
      وقتی دولت حقوق ها را 20 درصد افزایش داده اند چرا باید شاهد موافقت با افزایش 35 یا 40 درصدی در حوزه های دیگر باشیم.
      • شهروند IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        10 0
        دولت در به جان هم انداختن ملت خیلی هنرمنده
      • IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        8 6
        چونکه حقوق ها درآمد خالصه هزینه ای کارمند پرداخت نمی‌کند برود سرکار یا نرود حقوق دارد اما هزینه مطب‌ها با اجاره ها و دستگاه ها را هم حساب کنید
    • علی مشهدی IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      55 2
      پاسخ
      خدمات دندانپزشکی برای عموم مردم شده رویا
    • حسنا IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      30 1
      پاسخ
      متاسفانه تعرفه های روانشناسی هم در کلینیک های خصوصی شده چند برابر تعرفه اعلامی هیچ کسی هم رسیدگی نمی کند بر اساس چه اصولی واقعا؟؟
    • محمود IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      29 14
      پاسخ
      با درود به پزشکان متعهد وایرانی دوست متخصص . لعنت بر پزشکان فرصت طلب ودلال .در وزرات بهداشت را باید گل گرفت .مردم گناه دارند بروید ببینید نسخه های پیچیده شده با تعداد داروهایی که بیمار باید بخرد . عمدا بیماران را به ازمایشگاه برای پورسانت میفرستند . ااین چه وزرات بهداشتی است مردم را مریض کرده اند .
    • مرتضی دلیری IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      41 24
      پاسخ
      مردم ایران طرفدار سلبریتی های میلیارد بگیر هستن ولی چشم دیدن افزایش تعرفه پزشکان رو ندارن!! اجاره خونه سالانه چقدر زیاد میشه؟!
    • جواد IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      42 17
      پاسخ
      کاملا مشخصه مردم از هیچی خبر ندارن.. هزینه های درمان رو دولتها و بیمه ها باید بدهند نه پزشکان و کادر درمان... ای ملت همین الانشم از جیب پزشکان و کادر درمان دارید هزینه ویزیت و خدمات درمانی رو پرداخت میکنید . ازهیچی خبر ندارید.
    • رز IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      22 40
      پاسخ
      واقعا پررو و وقیح شدن از زمان کرونا دایم بسته های کمک هزینه بهشون تعلق گرفت بازم سیر نشدن الان زیر میزی میگیرن و تا پرداخت نکنی مریضت رو قبول نمیکنن واقعا براشون متاسفم اگه این پولا رونگیرن و اعتراض نکن چطور در سال ۴ دفعه برن سفر خارج؟ ریخت و پاششون رو از جیب مریض میگیرن
      • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        4 6
        کدام کمک هزینه ؟! از بعد کرونا هزینه اینترنت نسخه نویسی،کامپیوتر ومنشی نسخه نویسی و افزایش مالیات ها
      • هیچ US ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        4 1
        احتمالا شما از همون هایی هستی که زمان کرونا اگر خانواده ات بستری بودن حاضر نبودی بهشون نزدیک شی،از ترس جونت،چه تعداد زیاد این آدمهارو دیدیم..طرف با دوتا ماسک و دوتا شیلد و دوتا دستکش مادرشو میاورد،اونوقت ما تو بیمارستان دستکش نداشتیم.این خاطرات که فراموش شدنی نیست.
    • مهران IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      16 5
      پاسخ
      فکر کنم تنها وزیر بیجنم وزیر اموزش و پرورشه اون از حقوقشون که تمام فرهنگیان زیر خط فقرن و نمیتونن هزینه درمانشون رو پرداخت کنن اون از که براشون گرفته شده که هیچ جا تحت پوشش این بیمه بدردنخور نیست تازه بعد یکسال هنوز هزینه ها رو پرداخت نکردن
    • پزشک عمومی IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      16 12
      پاسخ
      اگر مردم به پزشک خانواده اعتماد می کردند و سرخود بالاتر نمی رفتند وقت و هزینه زیادی از دست نمی دادند.حسادت هم حدی دارد
    • سرمدی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      30 10
      پاسخ
      عزیزان؛ خیلی ها به خاطر یه خون دماغ میرید پیش یه فوق تخصص خون. 3 ماه توی نوبت میمونید و غر هم میزنید. اگر یاد بگیریم که نزد یک پزشک عمومی ویزیت بشیم و در صورت نیاز به متخصص و یا فوق تخصص ارجاع پیدا کنید خیلی از مشکلات و هزینه هاتون کم خواهد شد و سریعتر هم درمان هواهید شد.
    • ستاره IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      18 11
      پاسخ
      سلام ب ضرر مردم بدبخت هستش از کجابیارن بجای طرفداری مردم ک فقیرن بجاش ه پول میزارن تو جیب پزشکا خدا نصیب کسی نشه ک مریض بشن
    • ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      15 1
      پاسخ
      خرج اگر از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن اسان بود یارانه درمان از جیب پزشک است و یارانه گندم از کشاورز به همین دلیل هنوز برای نشان‌مان محتاج اجنبی هستیم و برای پزشک هم دیر نیست
    • مم IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      24 11
      پاسخ
      سلام شما برید رستوران میشه بگید پول غذایی که خوردید ۸ماه بعد میدید دولت و بیمه با پزشکان اینطوری حساب میکنه چطوره دستمزد فوتبالیست ومربی و بازیگران تلویزیون و مهمانهای تلویزیون میلیاردی از بیت‌المال میدین مردم عزیز اونوقت اعتراض نمی‌کنید به به چه چه میکنید
    • م د IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      23 10
      پاسخ
      اتفاقا باید با حقوق کارمند و کارگر مقایسه شود مگر بیماران همین کارگران و کارمندان نیستند چرا مقایسه نشود ببینید در کشوری مثل آلمان مقایسه کنید که الگوی توسعه هست در آمد یک پزشک متخصص حداکثر نزدیک به دو برابر یک کارگر ساده است اما در ایران درآمد یکروز یک متخصص چند برابر درآمد سالیانه یک کارگر است
      • حسن RU ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        3 1
        فقط یک نکته را فراموش کردید یک کارمند یا کارگر هزینه کاری ندارد و حتی در بسیار از کارخانه ها نهار و پوشاک و... هم تعلق می گیرد. یک پزشک علاوه بر هزینه زندگی که مانند سایر اقشار است هزینه محل کار هم دارد یعنی پول کرایه مطب پول منشی بیمه خرید تجهیزات... در ضمن یک ویزیت آزاد پزشک در اروپا 150 یورو است.
      • امیرکبیر IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        6 0
        جک نگو دکتر جان😫 چرا توهمی صحبت میکنید🤔 از کدوم درآمد با کارگر جماعت مقایسه میکنید. کدوم پزشک و گدوم متخصص را دارید با کارگر بدبخت مقایسه میکنید!!!یه لیمار قبلی آقای دکتر را خواستیم کارشو و ادامه درمانش را انجام بدهدخیلی شفاف گفت صد میلیون تومان مریض از کجا باید بیاره واقعا😫😫😫😥
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      22 16
      پاسخ
      ما که هرچی پزشک دیدیم میلیاردر هستند و چندین خانه و مغازه و ماشین شاسی بلند دارند . این ورشکستگی مراکز پزشکی که این بابا می‌گه یعنی چی ؟؟؟ دیدند کارگران اعتراض کردند گفتند ما هم اعتراض کنیم کی به کیه .
      • پزشک IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        7 8
        اگه فکر می‌کنید شرایط پزشکان اینقدر خوبه چرا نمیرید پزشک بشید؟؟چون هوش و پشت کار و قید جوونی و راحتی رو زدن میخواد.شما نتونستی قیدشو بزنی و بشی پزشک!ولی فکر نکن خبریه.فقط تعداد محدودی از پزشکا درامد نجومی دارن مثل هرشغل دیگه.واکثرا تو خرج معمول موندن مثل اکثر مردم!!
      • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        4 5
        برو زندگی پزشکان طرحی را ببین تا واقعیت را ببینی ، حقوق ناچیز ۱۴ میلیون تومانی را سه ماه بعد بدهند آنهم در مناطق محروم ، به شما پیشنهاد می کنم به خودتون زحمت بدید و جون بکنید تا پزشک شوید و این امتیازات را بدست بیاورید
      • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        4 4
        خوب چشمت را باز کن ، میدونی حقوق یک پزشک طرحی در نقاط محروم حداکثر ۱۴ میلیون تومان هست؟ اگه کافیه میتونی تو هم با تلاش به این شغل وارد بشی ، چرا به پزشکان توهین میکنی؟
    • علیرضا IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      17 0
      پاسخ
      تحصیل و بهداشت رایگان از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، لطفاً مسئولانی که ترک فعل کرده اند، مجازات کنید؟
      • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        1 4
        چرا شما که متعهد هستید پزشک نمی شوید تا از این خوان نعمت جمهوری اسلامی بهره مند شوید
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      17 14
      پاسخ
      مگه پزشک معیشت نداره،چرا نباید تامین بشه...
    • مهسا IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      5 3
      پاسخ
      چندین بار توی متن اشاره شده که این ۳۵ درصد افزایش حقوق پزشک نیست و صرف همه هزینه های درمان میشه باز هم عده ای حقوق پزشک و کارگر رو مقایسه میکنن.حقوق پزشکان بخاطر زحمت چندین ساله و مسئولیت سنگین کارشون باید بیشتر از بقیه مشاغل باشه چرا یه آدم عاقل زحمت و مسئولیت رو به جون بخره ودر ازاش دریافتی نداشته
    • قاسم جعفری IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      4 2
      پاسخ
      با دست فرمون فعلی دولت و وزارت بهداشت در تنظیم تعرفه ها و مهاجرت شدید پزشکان حرفه ای متخصص (که به خودشون اجازه نمیدن زیر میزی بگیرن از مردم) در چند سال آینده باید برای ویزیت و درمان توسط پزشک ایرانی به کشورهای امارات و عمان و تاجیکستان و قطر برویم
    • علی IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      6 6
      پاسخ
      ایران بهشت پزشکان است اگر در بیمارستان پارتی و پول داشتی کارت را درست می کنند . پزشک خطا هم که کنه هوای هم را دارند و کمیسیون پزشکی میگه خود مریض مقصره ! پزشکان سرمایه دار برا یک دقیقه ویزیت ۱۸۰ هزار تومان کدوم شغل سراغ داری این شکلی باشد ! تازه با بداخلاقی پزشک و .. الکی میگن فرار پزشکان
    • حامد IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      8 3
      پاسخ
      با همین رویه ای که دولت داره پیش میره ، تمام پزشکان و پرستاران مهاجرت میکنن ، و دولت باید با حقوق ماهانه ۳۰۰۰ دلار ، حدود ۱۸۰ میلیون ، پزشکان هندی و پاکستانی رو جایگزین کنه ، که خیلی سطحشون از پزشکان خودمون پایین تره
    • احمد IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 1
      پاسخ
      افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارگران، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی، افزایش ۳۵ تا ۶۰ درصدی خدمات حمل و نقل، افزایش Nدرصدی کالا، خدمات، ارز، طلا، مسکن و ...... فقط و فقط ظلم در حق کارگر و کارمند حقوق بگیر فلک زده است، پشتوانه واقعی نظام، انقلاب و کشور همین کارگر و کارمندان بیچاره‌ای هستند.
    • دندانپزشک IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      افزایش تعرفه باید به اندازه ی تورم باشه حداقل چه واسه کادر درمان چه بقیه هر کارگری باید حداقل معادل ۸۰۰ دلار درامد داشته باشه و به تبعیت از اون حداقل بقیه به نسبت سختی مشاغلشون و مسولیتشون تعیین درآمد بشه براشون
    • احمد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      3 3
      پاسخ
      کاش فقط به افزایش تعرفه پزشکی ختم به خیر میشد الان چیزی که باعث رنج مردم شده در یافت زیر میزی در مطب پزشکان متخصص هست که خارج از توان اکثر مردم هست و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند .
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      4 1
      پاسخ
      هزینه درمان وخدمات درمانی را باید دولت و بیمه ها شا رژ کنند چون هم به دولت مالیات وبیمه ها حق بیمه دادیم انوقت خود دولت میدونی و پزشکان هزینه به مردم نباید تحمیل بشه اگر واقعا انصاف دارید
    • یاسین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      5 4
      پاسخ
      من پزشک نیستم در قبال درسی که پزشکان خواندن وبالاترین رتبه کنکور وبعد آن سالیان درس خواندن ومو سفید کردند دستمزد ومزایای ناچیز هست که یک کارمن بقیه ارگان یا ۴سال دانشگاه پیام نور رفته یا نرفته یا حرفه که ۵۰درصد یاد می‌گیرند ودستمزد های بالا می‌گیرند به نظر من بعد خدا وایمه پزشک ناجی جان مردم
      • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        2 5
        در روز چند مریض رو می‌بینند و چقدر واسه هر مریض زمان میذارن تازه واسه دیدن آزمایش و جواب های سیتی ام آر ای و... دوباره باید ویزیت پرداخت کنی و هر دکتر هم نتیجه دکتر قبل رو قبول نداره و دوباره باید بری جایی که میگه انجام بدی و از اون داروخانه ای که میگه دارو بگیری
    • US ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      10 3
      پاسخ
      ایا درکشورهای اروپایی ویا امریکا هم بین پزشک وسایرتحصیل کردگان این همه اختلاف طبقاتی هست یعنی درانجا هم متخصص حداقل درماه۱۷۰ میلیون تومان درامدودکترای ریاضی یافیزیک ۲۰ میلیون درامدداردمیشودنمونه بفرمایندمتاسفانه سالهاست نظام پزشکی تبدیل به تجارتخانه سلامت شده وباترفندهای مختلف سلامت ملت را گروگان
    • محمد IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      3 1
      پاسخ
      خودم بیمارستان کار میکنم و کاملا میبینم ک حتی ۲۰ درصد هم زیاده تنها مشکل تو بیمارستان اینه حجم بسیار بیشتر از نیاز بیمارستان توسط مدیریت دانشگاه و بیمارستان صرف مخارج شخصی و غیرمرتبط میشه وگرنه در طول چندسال گذشته همیشه همه دولتها و خیرین پول دادن ولی صرف تعویض کولر و سخت افزاری میشه ک استفاده نمیشه
    • IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      14 1
      پاسخ
      ما با حقوق 4و 5میلیون درآمد در ماه و مستأجری دو تا بچه از کجا بیاریم برا یه سرماخوردگی ساده مثلاً 250هزار پرداخت کنیم
    • سینا IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      5 3
      پاسخ
      بهتره در کل دولت پزشک از چین و پاکستان بیاره و حقوقشون را از بودجه کشور بدن و مردم فقط پول دارو بدن.این بهترین کاره.اینهمه هم هر سال دعوای تعرفه و این مسخره بازی ها را نداریم.دولت هم که پول نفت و معادن دراختیارشه و کمبودی برای پرداخت حقوق پزشکای پاکستانی و چینی به دلار نداره.
    • دوستان IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      3 5
      پاسخ
      در کشور ما همه چی داره با قیمتهای جهانی چ به دلار محاسبه میشه.الان ویزیت ی پزشک حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاره.بهتره دولت هم ویزیت پزشکان را مثل بقیه چیزها درکشور به دلار حساب کنه تا دیگه شاهد مشکلاتی مثل زیرمیزی یا چندماه تو‌ نوبت موندن بیمارها هم نباشیم و این مشکل نرخ تعرفه که سبب ناراحتیه همه هست رخ نده
    • میثم IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      دولت باید سوبسید بده تو درمان. به همه بدون چشم داشت. اینهمه مالیات میدیم هیچ خدمتی تا حالا من از این حکومت نگرفتم. اگه هقرار نیست خدمتی بدن ما هم مالیات ندیم
      • ممد جون IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        1 2
        چه خدماتی میخوای عزیز دلم بهت ندادن؟
    • ناشناس محترم IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 2
      پاسخ
      کاش دستمزد پرستادا و کمک پرستارارو هم بیشتر کنین.
    • سجاد IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      5 2
      پاسخ
      وزارت پزشکان
    • بنده خدا IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      8 2
      پاسخ
      جک گفت بنده خدا از سال نود تا ۱۴۰۲ دوبرابرم نشده ، ویزیت دویست هزار تومانی به بالا رو پس کیا میگرفتن پارسال ، دکترا سیرمونی ندارن ، دارو گرون ویزیت گرون ، داروهای خارجی که اصلا نیست ایرانی ها هم که تاثیر نداره اصلا
    • مریم IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 5
      پاسخ
      موج مهاجرت پزشکان شدیدتر میشه. عیب نداره دکتر هندی و افغانی هم دکتره
    • خودم IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      7 1
      پاسخ
      خدا شکر شما پزشکان انقدر بیکارید که همتون اینجاییم که از هم حمایت کنید. متاسفانه پزشکان فکر میکنند فقط خودشون ۱۵ سال درس خوندن و مابقی بی سوادند. در ایران مهندسی که برای یک کارفرما کار کند کار گر نام میگیرد.سوال هر سال نظام مهندسی. یه کارشناس اداره با مدرک فوق دکترا ۲۰ درصد شما با ۳۵ درصد مخالفید
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      8 0
      پاسخ
      متأسفانه پزشکان در مراکز دولتی اصلااااا به مریض اهمیت نمی‌دهند و مردم بخاطر شرایط وخیم اقتصادی شون مجبورند برند مراکز دولتی اما همین دکترها وقتی بری مطب خصوصی شون واسشون بواسطه پولت ارزش پیدا میکنی اونجا واست وقت میذارن کم اند دکترهای باوجدانی که خصوصی و عمومی براشون مطرح نیست ودرد مریض درک میکنند
    • مجید IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      6 2
      پاسخ
      چرا همه ساله باید تعرفه های پزشکی خیلی بیشتر از کارکنان دولت و بازنشستگان و کارگران افزایش پیدا کند این اجحاف در حق عموم مردم هست
    • کاربر سایت 1 US ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      3 6
      پاسخ
      این تعرفه بخش خصوصیه،میتونید برید مرکز دولتی با ده تا پانزده هزار تومن توسط پزشک عمومی ویزیت بشید که پولش یه پفک هم نمیشه،وقتی خدمات بهتر می‌خوایید هزینه رو باید پرداخت کنید،حالا دولت که پدر مادرتون حساب میشه خرجتون رو برعهده نمیگیره نباید انتظار داشته باشین رستوران بهتر برید با همون قیمت.
    • محمود IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 2
      پاسخ
      جالبه دولت محرم چرا در باره افزایش تعرفه پزشکی عجله داره. سال گذشته در اولین جلسه دولت تصویب شده ولی برای بازنشستگان هر سال موکول می شود به اردیبهشت ماه.
    • Mstfa IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      3 10
      پاسخ
      بندهتوی سن ۲۸ سالگی ، پس از طی کردن مسیر کنکور ، و قبولی در رشته پزشکی و صرف کردن ۷ سال از بهترین سالهای عمرم برای یادگیری بیش از ۴۳۰۰ ساعت کشیک توی بیمارستان و هزاراان ساعت صرف کردن برای مطالعه الانم مجبورم بخاطر اقتصاد روبه زوال اینجا مجددا ۵ سال اینده هم بدون درامد باشم .
    • سعیده IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      4 2
      پاسخ
      چرا یک پزشک که سالها زحمت درس خوندن کشیده باید در ای رشد تورم افسارگسیخته حقوقش کمتر از یک متصدی ارایشگر مردانه یا یک کشاورز یا یک میوه فروش یا هر شغل دیگه ای داشته باشه؟ مگر پزشکان عمومی توی این کشور زندگی نمیکنن؟ مگر زن و بچه ندارن مگه متحمل هزینه ها نمیشن؟ فقط فشار رو به پزشکان عمومی نیارید!!!
    • سعیده IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      چرا فقط فشار رو به پزشکان عمومی میارید؟ کارمند و کارگر پول منشی و اجاره مطب و بیمه ی منشی و پول اب و برق و گاز که براشون تجاری حساب میک.... میدن؟ چرا به جراحان و کلینیکهای زیبایی که پولهای نجومی میگیرند کسی اعتراض نمیکنه ؟ انقدر توو ایران فقر داریم که مردم زورشون میاد برای سلامت خودشون پول هزینه ک.
    • کاربر سایت US ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      همین هایی که اینجا به ویزیت پزشک عمومی اعتراض میکنن،راحت برای یه کراتین مو پنج میلیون میدن،اینجور آدما رو دیدم که میگم،طرف گوشی دستش آیفونه میاد میگه ویزیت پزشک عمومی ندارم بدم!شما یه ماشینت خراب میشه میری مکانیکی بالای یک میلیون باید بدی،اونوقت سلامتت اینقدر بی ارزشه که حاضر نیستی خرج کنی!
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      2 3
      پاسخ
      کارگر و کارمند کاسب جای خودش محترم و قابل احترام ولی کسی که پزشکی را با کارگری مقایسه میکنه با اون بحث نکن !
    • پرستار IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      2 2
      پاسخ
      درصد افزایش حقوق پرستار که نقش پر رنگی در بیمارستان داره ۲۰ درصد هست چرا باید تعرفه پزشکی ۳۵ درصد و حقوق رزیدنت ها ۴۵ درصد افزایش پیدا کنه؟
      • زهرا US ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        2 0
        حقوق رزیدنت شده ۱۲میلیون،اونم برای ۳۰۰ساعت کار در ماه،واقعا به چی حسادت میکنید؟!اگر فکر میکنید خیلی اوضاع خوبیه خوب دوست من کنکور بده،هفت سال عمومی بخون،دوسال طرح برو،بعد بشین برای تخصص یک سال بخون ،بعد در سن سی سالگی رزیدنت شو با ۳۰۰ساعت کار درماه،بعد وجدانن اون موقع بیا در مورد حقوق رزیدنت صحبت کن
    • رضا IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      2 2
      پاسخ
      عاقبت پزشک سالاری... پزشک شده تافته جدابافته همه ۲۰ درصد پزشک ۳۵درصد همه از درامد نجومی متخصصان اگاهند ولی بازهم بیشتر میخواهند
      • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        4 0
        مگر کارمند هزینه اجاره و خرید وسایل و تجهیزات و پرداخت حقوق منشی و پرسنل داره ؟
    • امیر IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      1 3
      پاسخ
      نصف پزشک هاهم که سهمیه دارند یا خارج مدرک گرفتند پز دادن دیگه چرا ؟خاکی باشید
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 0
      پاسخ
      خدارو خوش نمیاد مگه چخبره من بازنشسته امروز رفتن دکتر فوق تخصص فشار خون ۵دقیقه طول کشید ۳۵۰تومن ویزیت
    • محمود IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      3 1
      پاسخ
      حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش و ویزیت دو دقیقه ای یک پزشک ۳۵ درصد افزایش کجاش انصافه . زیر میزی ها و حق حساب ها از داروخانه و آزمایشگاه رو هم حساب کنین و براشون درصدها رو ببرین بالا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها