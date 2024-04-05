روز قدس تبلور عدالت طلبی آزادیخواهان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر جمعه در جمع مردم این شهرستان بعداز راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس، یادگار ارزشمند امام راحل (ره)، روز تبلور عدالت‌طلبی تمام آزادیخواهان و صحنه همنوایی مسلمانان جهان است که هم‌پیمانی و حمایت خود را از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین فریاد بزنند و مراتب انزجار و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را به جهانیان اعلام کنند.

وی‬ ادامه داد: روز قدس امسال در حالی برگزار شد که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری داغدار خون‌‏های ناحق ریخته شده مردم مظلوم غزه به دست رژیم کودک کش صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: تا پیش از عملیات طوفان‌الاقصی و حمله صهیونیست‌ها به غزه؛ نظام سلطه رسوا بود، اما با وقوع این اتفاقات در ماه‌های گذشته، رسواتر شد. آن‌ها هرچقدر که از رژیم نامشروع صهیونیستی بیشتر دفاع می‌کنند، تنفر و انزجار بین‌المللی هم از آن‌ها بیشتر می‌شود ومثال این انزجا. را می‌توان در کشورهای عربی دید چراکه حکام و جنایتکاران اسرائیلی، در این مدت جنایت را به اوج رساندند.

امام جمعه بابل بیان داشت: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، مایه بی‌آبرویی کشورهای حامی این رژیم، مثل انگلیس و آمریکا، شده است. که بدانند این طو فان به دست مردم فلسطین شکل گرفته است و به دست مقاومت پایان خواهد یافت.

وی اذعان داشت: استقامت مردم فلسطین در برابر رژیم جعلی و کودک کش صهیونیست قابل ستایش است و یکی از دلایل اصلی و شاید حتی مهمترین عامل سکوت دنیا در برابر این جنایات، پنهان ماندن مظلومیت مردم از چشم مردم دنیا بوده است.

وی با بیان اینکه امروز رژیم اسرائیل در منجلاب فرو رفته و دست و پا می‌زند و امیدشان بر باد رفته است، اظهار کرد: حمایت از مردم فلسطین نباید به روز جهانی قدس محدود شود و این حمایت باید همواره تداوم داشته باشدتا این مقاومتی که در طول تاریخ قابل ستودنی است به پیروزی ختم شود.