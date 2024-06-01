به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه تلاش این نهاد بر یافتن راهی برای خودکفایی و استقلال مددجویان است، ابراز داشت: یکی از این اقدامات در دست اجرا بهره‌گیری از انرژی خورشیدی است.

وی ضمن بیان اینکه سمنان یکی از استان‌های مستعد ایجاد پنل‌های خورشیدی است، افزود: این طرح برای استان سمنان نیز در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در ادامه ابراز داشت: با تفاهم نامه میان کمیته امداد، بسیج سازندگی، وزارت نیرو و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم از ابتدای سال جاری ۴۰ نیروگاه برق خورشیدی وارد مدار شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: برای راه اندازی این تعداد پنل خورشیدی ۱۰۸ فقره تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی بابیان اینکه طبق برآوردها تا پایان سال جاری ۲۰۰ نیروگاه پنل خورشیدی جدید برای مددجویان وارد مدار خواهد شد، افزود: یکی از مزایای این طرح تضمینی به مدت ۲۰ سال برق تولیدی توسط این پنل ها خریداری می‌شود.